Newbridge przedłuża umowy z 26 najemcami

Jesień przyniosła prawdziwy wysyp przedłużeń umów najmu w trzech centrach należących do Newbridge. Tylko w minionym miesiącu dział leasingu podpisał prolongaty z 26 najemcami. W sumie objęły one powierzchnię blisko 3 tys. m kw. GLA.

Najwięcej przedłużeń, bo aż 17, podpisano w Nowych Czyżynach w Krakowie. 8 umów zawarto natomiast w Nowych Bielawach w Toruniu, 1 w Nowej Górnej w Łodzi. W puli marek, które zdecydowały się dalej inwestować w lokal w centrach Newbridge, znalazły się takie brandy jak m.in. Douglas, Orsay, Pawo, Big Star czy 50 Style.

Wrześniowa pula prolongat jest już drugą w tym półroczu. W sierpniu Newbridge poinformował o podpisaniu umów przedłużających najem z 60 najemcami w centrach w Krakowie, Toruniu i Łodzi. Objęły one około 10 tys. m kw. GLA!

- Przez ostatnie kilka miesięcy prowadziliśmy intensywne rozmowy z naszymi partnerami biznesowymi, które zaowocowały prolongatami umów opiewającymi łącznie na blisko 13 tys. m kw. GLA. Tym samym, w stosunkowo krótkim czasie, udało nam się zabezpieczyć na najbliższe lata tenant-mix centrów z naszego portfolio - mówi Joanna Bieniek, leasing manager Newbridge.

To duże osiągnięcie, jeśli spojrzy się na to, kto tylko we wrześniu podjął takie decyzje.

- W gronie najemców, którzy przedłużyli umowy są zarówno marki związane z nami od wielu lat, jak również, co bardzo cieszy, marki, które całkiem niedawno nam zaufały. Nie brakuje dużych, globalnych i krajowych sieci, jak również lokalnych konceptów. Dominują natomiast bardzo popularne wśród naszych klientów marki segmentów lifestylowych, z Douglasem na czele - wylicza.

Co warte uwagi, wiele brandów obecnych np. w 2 czy 3 centrach Newbridge zdecydowało się na prolongowanie umów dotyczących wszystkich lokali. - To jasny sygnał pokazujący, że pomimo pandemii i trudnej sytuacji, jaka panuje na rynku retail, nasze centra wciąż postrzegane są jako atrakcyjna lokalizacja o dużym potencjale, także w dobie COVID-19 - mówi przedstawiciela leasingu.

Jak przekonuje Joanna Bieniek, to ważny element, który w wielu przypadkach miał kluczowy wpływ na decyzje najemców. - Marki są dziś niezwykle ostrożne w swoich decyzjach, bo ważą się dalsze plany rozwoju sieci. Każda decyzja jest więc poprzedzona analizami, a wpływ na nią mają mocne i obiektywne argumenty. Centra convenience, zwłaszcza te należące do Newbridge, takich argumentów mają coraz więcej - mówi.

