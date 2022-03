Newbridge rozwija ofertę zdrowia i urody w Toruniu i Krakowie

Newbridge Poland to spółka skupiająca się na inwestowaniu w centra handlowe typu convenience oraz parki handlowe.

Obecnie w portfolio Newbridge Poland znajduje się 6 obiektów handlowych w Polsce: Centrum Nowe Czyżyny w Krakowie, Centrum Nowe Bielawy w Toruniu, Centrum Nowa Górna w Łodzi oraz Parki Handlowe Newbridge, zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim, Włocławku i Namysłowie. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Newbridge wzmacnia ofertę swoich centrów w segmencie zdrowia i urody. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych na rynku sieci salonów optycznych – Vision Express, zdecydowała się właśnie na przedłużenie umowy najmu w Nowych Bielawach.

– Vision Express to marka od wielu lat obecna w Nowych Bielawach i pozostałych centrach Newbridge. To także jeden z kluczowych najemców w segmencie zdrowia i urody, którego usługi w dobie pandemii jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu. Decyzja o prolongacie to najlepsze potwierdzenie niesłabnącego zaufania do naszego obiektu. Cieszymy się więc na dalszą, owocną współpracę – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director Newbridge.

Zyskują Nowe Bielawy i Nowe Czyżyny

W tej decyzji Vision Express nie jest odosobniony. W ostatnim czasie na podobny krok zdecydowały się również inne marki. Z końcem 2021 roku segment zdrowia i urody został rozszerzony o Mydlarnię u Franciszka. Oprócz tego ofertę zdrowia i urody w toruńskim obiekcie tworzą już m.in. Douglas, Rossmann, Euro Apteka, Inglot, optyk Kodano i Ziaja.

Ale nie tylko Nowe Bielawy zyskują. W Nowych Czyżynach w Krakowie wkrótce rozpocznie działalność salon piękności Pongo. To obecna lokalnie marka, w ofercie której można znaleźć usługi zaspokajające potrzeby całej rodziny, w tym najważniejsze usługi z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki i kosmetologii.

– Chcieliśmy stworzyć miejsce, które zadba o potrzeby całej rodziny i mamy nadzieję, że udało się nam ten cel osiągnąć, teraz także w Nowych Czyżynach. Pierwszy salon Pongo rozpoczął swoją działalność cztery lata temu i od początku cieszy się dużą popularnością. Udało się nam stworzyć nową markę i wyjść naprzeciw potrzebom klientów, które do tej pory były traktowane z mniejszą dbałością o szczegóły, a które dla nas stały się znakiem rozpoznawczym – mówi Nataliia Denysenko, właścicielka salonu Pongo.

Salon Pongo - fryzjer w oryginalnym wydaniu

Salon wyróżnia się na krakowskim rynku. Stylowo zaaranżowana przestrzeń w Nowych Czyżynach podzielona zostanie na dwie części – dla dorosłych i dla dzieci. Z myślą o najmłodszych pojawią się m.in. foteliki-samochody, a także kącik z bajkami i zabawkami. Organizowane będą tam także przyjęcia urodzinowe dla dzieci, a nawet wieczory panieńskie. Ciekawostką nowego salonu jest to, że oferuje on wykonanie aż do czterech usług jednocześnie, a także realizuje strzyżenie dzieci w siedem minut.

– Od momentu, kiedy podjęliśmy decyzję o poszerzeniu działalności, zastanawialiśmy się nad otwarciem lokalu w Nowych Czyżynach. Braliśmy pod uwagę również inne lokalizacje, jednak decyzja o inwestycji w tym miejscu zapadła, gdy tylko przekroczyliśmy drzwi obiektu. Atmosfera radości, która była w centrum i rodzinny klimat przesądziły. Mam nadzieję, że salon Pongo dopełni tę nastrojowość i sprawi, że usługi oferowane przez nasz salon wzbogacą propozycję centrum handlowego – dodaje Nataliia Denysenko.