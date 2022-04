Newbridge solidarne z uchodźcami. Z centrów popłynęło wsparcie rzeczowe

Tysiące produktów pierwszej potrzeby i sprzętów do mieszkania trafiło do uchodźców wojennych, przebywających w Toruniu, Krakowie i Łodzi, ale także poza granice Polski. To efekt inicjatywy na rzecz Ukrainy, podjętej przez Newbridge wspólnie z lokalnymi fundacjami.

17,5 tony produktów pierwszej potrzeby dla ukraińskich rodzin zebrano w centrach Newbridge.

Centra w działaniach pomocowych współpracują z fundacjami z Torunia, Krakowa, Łodzi oraz okolicy. To one głównie zajmują się dystrybucją darów wśród potrzebujących.

W bezpośrednią pomoc włączyli się także właściciele centrów Newbridge. M.in. właściciel centrum Nowa Górna w ramach swojego budżetu zakupił dla uchodźców sprzęt i elementy wyposażenia mieszkania.

Zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy, przeprowadzone przez centra Newbridge: Nowe Czyżyny, Nową Górną i Nowe Bielawy, dobiegły końca. Łącznie w efekcie akcji udało się zebrać blisko 17,5 tony produktów pierwszej potrzeby. W paczkach znalazły się m.in. produkty spożywcze dla dorosłych i dzieci, artykuły higieniczne, środki do pielęgnacji dla najmłodszych, koce, śpiwory, leki oraz opatrunki.

Zbiórki w Polsce i za granicą

– Trwające blisko miesiąc zbiórki spotkały się z dużym odzewem. Duża w tym zasługa klientów naszych centrów, którzy wykazali się szczodrością, współpracy z fundacjami oraz najemcami centrów. Dzięki nim mogliśmy rozszerzyć skalę pomocy – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge.

Zgromadzone rzeczy trafiły do uchodźców wojennych przebywających w województwie kujawsko-pomorskim, małopolskim i łódzkim, ale część z nich została także przekazana na Ukrainę. Odbyło się to we współpracy z Fundacją Emic z Torunia, Fundacją Embrace z Krakowa, a także Stowarzyszeniem Kocham Łódź oraz Fundacją „Swoboda” z Głowna k. Łodzi.

Bezpośrednia pomoc od Newbridge

Na tym jednak nie koniec. W zbiórkę zaangażował się także bezpośrednio właściciel wszystkich trzech centrów handlowych Newbridge, przekazując uchodźcom wojennym kolejne ponad 1300 produktów.

Właściciel centrum Nowa Górna w ramach swojego budżetu zakupił sprzęt i elementy wyposażenia mieszkania. Do potrzebujących trafiły m.in. sofy, krzesła, ciepłe koce, sprzęt RTV i AGD np. telewizor, patelnie, garnki, mikrofale.

– Przekazane produkty pomogą w wyposażeniu mieszkań, w których na bieżąco zakwaterowujemy obywateli Ukrainy. Obecnie wynajmujemy cztery mieszkania, a ponadto wsparciem otaczamy kilkadziesiąt rodzin z Ukrainy, którym nie jest łatwo odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dlatego każde wsparcie jest dla nas cenne – informuje Paweł Bliźniuk ze Stowarzyszenia Kocham Łódź.

Z Łodzi pomoc pod postacią żywności oraz środków higienicznych powędrowała także do lokalnej Fundacji „Swoboda”, gdzie schronienie znalazły dzieci z domu dziecka uciekające z ogarniętej wojną Ukrainy.

W Nowych Czyżynach z kolei skompletowano m.in. materace, kołdry, poduszki, pościele, ręczniki, a także artykuły dla dzieci, środki higieny osobistej dla kobiet, żywność oraz przybory szkolne.

– Zgromadzone w zbiórce dary zostały rozdystrybuowane do placówek i ośrodków na terenie całej Polski, które przyjęły matki i dzieci z Ukrainy. Cieszymy się, że Nowe Czyżyny przyłączyły się do naszej inicjatywy na rzecz potrzebujących – mówi Magdalena Ciszewska z Fundacji Embrace w Krakowie.

Podobna inicjatywa miała miejsce w Nowych Bielawach, gdzie właściciel centrum zakupił akcesoria do mieszkania m.in. czajniki elektryczne, garnki, patelnie, zastawy obiadowe, komplety sztućców, komplety pościeli i ręczniki. Zostały one przekazane do 50 rodzin, przebywających w Toruniu i okolicach.

"Możemy zaoferować rodzinom z Ukrainy kompleksową pomoc"

– Codziennie zgłaszają się do nas osoby, które uciekając przed wojną zostawiły dom na Ukrainie i straciły cały swój dobytek. To z myślą o nich na bieżąco gromadzimy niezbędne rzeczy, które przydadzą się podczas pobytu w Polsce. Dzięki wsparciu darczyńców, w tym również Centrum Nowe Bielawy, możemy zaoferować rodzinom jeszcze większą, kompleksową pomoc – zapewnia Katarzyna Margalska-Sędziak z Fundacji Emic w Toruniu.

W pomoc w trzech centrach włączyli się także radni dzielnicy Czyżyny, mieszkające w okolicy centrów rodziny, lokalne szkoły podstawowe oraz zaprzyjaźnione organizacje m.in. Uczniowski Klub Sportowy 35 Bielawy oraz Fundacja „Daj Szansę” z Torunia.

Najmłodsi, w tym także podopieczni fundacji, tworzyli w centrach kotyliony w barwach ukraińskiej flagi oraz prace plastyczne będące symbolicznym aktem solidarności z narodem ukraińskim. Z prac dzieci przygotowana została wystawa, którą można było obejrzeć na pasażach w centrach handlowych.

Centra nadal monitorują sytuację ukraińskich rodzin

Jak informuje przedstawicielka Newbridge, mimo zakończenia stacjonarnych zbiórek w centrach handlowych na rzecz uchodźców wojennych, centra nadal monitorują sytuację rodzin z Ukrainy.

– Pozostajemy w kontakcie z fundacjami i jesteśmy otwarci na podobne inicjatywy. Równolegle będziemy wspierać Ukrainę poprzez zachęcanie mieszkańców Krakowa, Torunia i Łodzi do działań na rzecz uchodźców wykorzystując w tym celu social media i strony internetowe Nowych Czyżyn, Nowych Bielaw oraz Nowej Górnej, a także informując o licznych akcjach charytatywnych organizowanych indywidualnie przez najemców naszych centrów – dodaje Marta Drzewiecka z Newbridge.