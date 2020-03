Newbridge stawia na rozwiązania proekologiczne

Nowe Bielawy, fot. Newbridge









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 13 mar 2020 09:48

Centra handlowe należące do Newbridge stają się coraz bardziej proeko. Obiekty nie tylko przeszły już przez certyfikację BREEAM In Use, ale także dalej inwestują w rozwiązania m.in. ograniczające zużycie energii i wody. Realizowana jest w nich także unikalna na rynku kampania edukująca klienta - Eco Smart.