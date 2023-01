Za nami pracowity, ale także bardzo efektywny rok, najlepszy od wybuchu pandemii. Dzięki realizowanej strategii, nie tylko znacząco rozwinęliśmy ofertę centrów, wprowadzając do nich popularne marki profootfallowe, dotąd nie występujące często w formatach convenience, ale także – co kluczowe – umocniliśmy pozycję obiektów na lokalnych rynkach, tworząc nowe destynacje zakupowe dla lokalnych społeczności – mówi Karolina Nitowska , Leasing Director w Newbridge Poland.

Zainteresowanie wynajmem w obiektach Newbridge zarówno ze strony nowych marek, jak i wieloletnich partnerów nie słabnie. Przeprowadzone w ostatnich latach modernizacje, wyróżniający się w segmencie convenience tenant-mix, a także atrakcyjne i szerokie rynki konsumenckie, sprawiają, że centra z Krakowa, Torunia i Łodzi postrzegane są jako lokalizacje o wyróżniającym się potencjale leasingowym. To skłania do inwestycji w kolejne lokale, ale także do wieloletniej obecności – dodaje.