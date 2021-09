Newonce Media wprowadzi się do Fabryki Norblina

W budynku Verit zlokalizowanym od strony ul. Prostej, znajdzie się nowe studio radiowe oraz redakcja medium.

Newonce Radio rozpocznie także współpracę z Fabryką Norblina przy współtworzeniu wybranych audycji.

Newonce Media, właściciel takich tytułów, jak newonce.net, newonce.radio, newonce.sport oraz drukowanego magazynu „newonce.paper” będzie kolejnym najemcą zrewitalizowanej Fabryki Norblina. W budynku C przy ul. Prostej na powierzchni 366 mkw. znajdzie się nowe studio radiowe, redakcja oraz komfortowe i nowoczesne zaplecze biurowe obejmujące m.in. salę konferencyjną, której nie było we wcześniejszej siedzibie. W dotychczasowej lokalizacji – dawnym budynku KC przy rondzie De Gaulle’a, pozostanie kulturalno-gastronomiczny koncept - Newonce.bar. Radio rozpocznie nadawanie z nowej siedziby już na początku przyszłego roku.

- Sam ostatnio zmieniłem miejsce zamieszkania, przeprowadziłem się do nowego mieszkania i muszę powiedzieć, że mało rzeczy jest tak odświeżających jak zmiana przestrzeni. Po tej przeprowadzce obiecujemy sobie sporo nowych pomysłów i nowych wyzwań, które będą wynikały z nowego miejsca. Nowa perspketywa potrafi oczyścić głowę. Szykujemy masę nowych rzeczy, będzie nowe studio radiowe i nowa ramówka, którą ogłosimy już wkrótce. Już nie możemy się doczekać - mówi Bartek Czarkowski, dyrektor programowy newonce.radio.

- Bardzo się cieszę, że niedługo się przenosimy do Fabryki Norblina, również z perspektywy mojego zamiłowania do historii Warszawy. Jako warszawiak zawsze byłem ciekawy, co tam przy ulicy Żelaznej się znajdowało, a samo to miejsce było niezwykle ważne dla całej stołecznej społeczności. Połączyliśmy siły z Fabryką Norblina, co mnie bardzo cieszy, bo to miks tradycji z nowoczesnością, a także kultury. Mamy wielki potencjał, żeby to miejsce stało się centrum kształtowania gustów i edukacji - między innymi przez film oraz sztukę. Poza tym, newonce.radio ma coraz większą ambicję, żeby mieć wpływ, pokazywać młodzieży, co jest wartościowe i fajne w otaczającym nas świecie – mówi Piotr Kędzierski, dyrektor kreatywny newonce.radio. – Fabryka Norblina będzie dla nas wspaniała siedzibą, miejscem, jakiego nie mieliśmy. Nawiązaliśmy też dobrą więź od początku współpracy, polubiliśmy się i rozumiemy się bez słów. Dodam, że w naszej jesiennej ramówce będzie wiele nowych audycji, w tym część współtworzona przy współpracy z Fabryką Norblina – dodaje Kędzierski.