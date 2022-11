Next kupi upadłą spółkę Made.com, która zajmowała się sprzedażą mebli. Gigant detaliczny zapłaci 3,4 mln funtów.

Jak podaje Reuters, brytyjska firma odzieżowa Next zamierza kupić upadłą markę Made.com za 3,4 mln funtów.

Umowa nie obejmuje personelu. Ok. 400 pracowników Made.com czekają zwolnienia.

Made.com radziło sobie świetnie w czasach pandemii, jednak firma zaczęła mieć kłopoty, kiedy pojawiły się zakłócenia w łańcuchu dostaw, które dodatkowo pogłębił obecny kryzys ekonomiczny.

Złe nastroje konsumenckie Brytyjczyków spowodowane słabą sytuacją brytyjskiej gospodarki przełożyły się na zakupy nowych mebli, a to - w rezultacie - zaowocowało upadłością Made.com. Za 3,4 mln funtów gigant detaliczny Next kupił markę Made, jej stronę internetową i własność intelektualną od administratorów, firmy księgowej PwC.

To, czego umowa nie objęła to personel, pracownicy Made muszą przygotować się zatem na zwolnienia. A będzie ich aż 400. W ostatnich latach Next przejmuje udziały w lub nabywa mniejszych detalistów. W swoim portfolio ma m.in. takie marki jak Victoria's Secret UK czy Reiss.

Jak przypomina Reuters, Made.com działał jako spółka publiczna przez blisko 18 miesięcy. Firma radziła sobie świetnia zwłaszcza a czasie pandemii COVID-19, kiedy tkwiący w domu brytyjczycy inwestowali w remonty i przemeblowywanie mieszkań. Firma zaczęła mieć jednak problemy i to jeszcze zanim trudną sytuację ekonomiczną zaczęli odczuwać sami Brytyjczycy, a ich powodem były zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Made to jeden a najbardziej znanych brytyjskich detalistów, którzy ponieśli w tym roku porażkę. Czas pokaże, czy ostatnim. Jak bowiem wynika z danych z zeszłego miesiąca, na które powołuje się Agencja Reutera, liczba niewypłacalności firm w Anglii i Walii osiągnęła najwyższy poziom w okresie od kwietnia do czerwca od prawie 13 lat.

Kontrolę nad pozostałymi aktywami Made.com, w tym płatnościami na rzecz wierzycieli przejęła firma PwC, która zapowiedziała, że 4500 już złożonych zamówień klientów w Wielkiej Brytanii i Europie zostanie zrealizowanych. Dodała jednak że wiele innych – nie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl