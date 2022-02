Nhood dąży do efektywności energetycznej obiektów

Na podstawie danych dotyczących zużycia energii elektrycznej w zarządzanych obiektach oraz ich analizy firma podejmuje działania w celu zapewnienia efektywności energetycznej obiektów.

Dzięki temu w 2020 roku w centrach i galeriach handlowych zarządzanych przez Nhood w Polsce odnotowano w stosunku do 2019 roku obniżenie zużycia energii elektrycznej o 21 proc., obniżenie zużycia gazu o 5 proc., a zużycie wody ograniczono o 18 proc.

Instalacja paneli fotowoltaicznych w Centrum Handlowym Auchan Płock umożliwia pozyskanie energii elektrycznej do oświetlenia korytarza łączącego dwie części budynku. W 2020 roku dzięki temu wyprodukowano 4 666 kWh energii elektrycznej. Od kilku lat firma co roku przygotowuje korporacyjny raport CSR zawierający szczegółowe dane na temat poziomu zużycia energii i wody.

- Nhood troszczy się również o bioróżnorodność terenów wokół obiektów handlowych i dostosowuje je do lokalnych ekosystemów. Do tej pory we współpracy z ekologami firma przeprowadziła audyt bioróżnorodności w siedmiu obiektach w całej Polsce i wdrożyła rekomendowane zalecenia. Potwierdzeniem skuteczności działań prowadzonych przez Nhood są prestiżowe certyfikaty BREEAM In-Use, które posiada sześć obsługiwanych przez firmę obiektów, a kolejne są w trakcie certyfikacji - mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, lider CSR i komunikacji w Nhood Polska.

- Zasady zrównoważonego rozwoju leżą także u podstaw pracy nad nowymi projektami. W trosce o otoczenie i środowisko naturalne, projektując nowe inwestycje Nhood planuje zastosowanie zrównoważonych rozwiązań, mających wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych czy zapewnienie bioróżnorodności - mówi Agnieszka Gutowska. - Firma ubiega się o uzyskanie międzynarodowych certyfikatów BREEAM New Construction na etapie prac projektowych u budowlanych.