Nhood Polska finalizuje koncepcję i wzmacnia współpracę z najemcami Wilanów Park.

Projekt wielofunkcyjnej inwestycji realizowanej przez Nhood Polska w Wilanowie nabiera kształtów.

Firma dopracowuje elementy architektoniczne obiektu oraz otaczających go przestrzeni, a także intensyfikuje rozmowy z potencjalnymi najemcami zainteresowanymi obecnością swoich marek na terenie wyróżniającego się na mapie warszawskich inwestycji mixed-use projekcie.

Wstępny harmonogram zakłada otwarcie projektu Wilanów Park w drugiej połowie 2026 roku.

– Naszym celem jest wykreowanie projektu mixed-use, który stanie się centrum dzielnicy Wilanów. Chcemy stworzyć przestrzeń tętniącą życiem przez cały dzień, w której mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy, skorzystać z bogatej oferty restauracji, obejrzeć film, skorzystać z usług, odpocząć wśród zieleni czy aktywnie spędzić czas wolny. Te elementy będą dostępne w zasięgu ręki i nie będą wymagały przemieszczania się samochodem – mówi Grzegorz Kwiecień, kierownik projektu Wilanów Park.

Wielofunkcyjny charakter inwestycji Wilanów Park stworzą obiekt o funkcjach handlowych o GLA 50 tys. mkw., gdzie zaplanowano hipermarket, wielkopowierzchniowy sklep sportowy oraz sklepy marek odzieżowych z różnych segmentów, całoroczna Oranżeria z częścią gastronomiczną czynna 7 dni w tygodniu, wielosalowe kino, dwa wielofunkcyjne budynki o GLA 10 tys. mkw. oraz 5 tys. mkw., a także dwuhektarowy ogólnodostępny park miejski z infrastrukturą do różnego rodzaju aktywności miejskich i społecznych.

Oranżeria znakiem rozpoznawczym Wilanów Park

– Oranżeria będzie charakterystycznym elementem naszej inwestycji i jej znakiem rozpoznawczym. Chcemy, by stała się atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców, które będą mogli odwiedzać również w niedziele. Obecnie pracujemy nad jej konceptem zarówno od strony architektonicznej, jak i obecności najemców gastronomicznych odpowiadających oczekiwaniom klientów – podkreśla Grzegorz Kwiecień.

– Opracowaliśmy strategię wynajmu przestrzeni, która bazuje na naszym doświadczeniu oraz na konsultacjach z poszczególnymi najemcami i zgłaszanych przez nich potrzebach. Musimy bardzo starannie dobrać grono najemców, żeby zapewnić unikatowość projektu, tym samym wyjść poza schematy, jak również spełnić oczekiwania zakupowe klientów – mówi Marcin Matysiak, dyrektor komercjalizacji Nhood Polska.

– W najbliższych tygodniach chcemy rozszerzyć współpracę z najemcami i rozpocząć rozmowy na temat dostępnych w Wilanów Park powierzchni handlowych, a także możliwości i warunków najmu lokali. Startujemy na jesiennych targach Shopping Center Forum. Nasz zespół będzie dostępny na stoisku firmowym, gdzie pokażemy również makietę obiektu – dodaje Marcin Matysiak.

Wilanów Park w przyszłości otoczy sieć ścieżek rowerowych, które ułatwią dojazd z najbliższej okolicy. Na terenie inwestycji pojawią się liczne zrównoważone rozwiązania zapewniające retencję wody, oszczędność energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zrównoważoną gospodarkę odpadami, a także dostęp do zielonego transportu – w tym stacje rowerów miejskich oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Będzie to kolejna inwestycja mixed-use Nhood Polska, dla której firma będzie ubiegała się o certyfikat BREEAM New Construction oraz BREEAM for Communities.

Wilanów Park powstanie w południowej części Warszawy, na skraju Miasteczka Wilanów w kwartale ulic Uprawnej, Przyczółkowej, Karuzela oraz alei Rzeczypospolitej. Właścicielem terenu, na którym powstaje wielofunkcyjna inwestycja Wilanów Park, jest spółka Ceetrus Polska, a za prace nad jej założeniami i funkcjami odpowiada zespół Nhood Polska.

