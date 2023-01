Nadchodzące miesiące wypełni nam praca nad nowymi projektami mixed-use w Wilanowie i podwarszawskiej Góraszce - zapowiada Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska.

Nhood Polska zarządza obecnie 24 obiektami handlowymi, w tym 22 Centrami Handlowymi Auchan, Galerią Bronowice w Krakowie i Galerią Łomianki pod Warszawą.

Nhood Polska planuje rozwijać działalność usługową w zakresie komercjalizacji, zarządzania nieruchomościami, marketingu, asset management, project management i koordynacji najemców.

Firma od lat buduje kompetencje w tym zakresie, planuje je rozbudowywać, by stać się kluczowym usługodawcą dla branży nieruchomości komercyjnych.

W trakcie ostatnich 12 miesięcy zespół Nhood Polska intensywnie pracował nad rozwojem nowych inwestycji mixed-use.

- Obecnie skupiamy się na dwóch projektach – pierwszy z nich to Wilanów Park, który powstanie w południowej Warszawie, a drugi – projekt Góraszka realizowany na terenie dawnego lotniska w gminie Wiązowna koło Warszawy - mówi Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska. - Dopracowujemy koncepcje architektoniczne obiektów i ich otoczenia, a także rozmawiamy z najemcami zainteresowanymi obecnością swoich marek w naszych nowych inwestycjach.

Nowe projekty mixed-use od Nhood

Wilanów Park będzie nowoczesnym, wyróżniającym się na mapie Warszawy projektem mixed-use łączący funkcje handlowe, gastronomię, usługi, rozrywkę, w tym kino oraz dwa wielofunkcyjne budynki w otoczeniu dwuhektarowego parku miejskiego. Połączenie wielu funkcji w ramach Wilanów Park zapewni mieszkańcom zaspokojenie najważniejszych potrzeb w jednym miejscu.

Wilanów Park, inwestycja Nhood Polska

Z kolei Projekt Góraszka jest inwestycją mixed-use o GLA blisko 74 tys. mkw. W ramach Inwestycji powstanie wielofunkcyjny kompleks obiektów o GLA ponad 45 tys. mkw., a także aquapark, wielkopowierzchniowy sklep budowlany, obiekty gastronomiczne typu drive-thru oraz stacja paliw, które będą realizowane we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Będą to wyróżniające się na rynku wielofunkcyjne inwestycje łączące funkcje handlowe, usługi, gastronomię i rozrywkę, zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta - mówi Ada Walentek.

W najbliższych miesiącach Nhood zamierza również rozwijać współpracę z najemcami w zarządzanych obiektach, a także wprowadzać w nich dodatkowe udogodnienia dla klientów.

- Podejmujemy również działania, by ograniczać ślad węglowy tych miejsc i sprawiać, aby miały pozytywny wpływ na lokalne społeczności, środowisko i gospodarkę - mówi Ada Walentek.

Rozwój w wielu kierunkach

Obecnie działalność Nhood Polska koncentruje się na kilku obszarach, wśród których są komercjalizacja, zarządzanie nieruchomościami, marketing, asset management, project management i koordynacja najemców.

- Rozwijamy nasze kompetencje w tym zakresie, wzbogacamy nasz zespół, bo chcemy być czołową firmą usługową w branży - zapewnia Ada Walentek. - Rozszerzamy działalność agencyjną w zakresie komercjalizacji i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Obecnie świadczymy usługi na rzecz 28 obiektów handlowych należących do spółki Auchan o łącznej powierzchni handlowej ponad 47 tys. mkw., a także sklepu Leroy Merlin w Wałbrzychu.

Jak zapewnia, Nhood stale wzmacnia współpracę z najemcami i wzbogaca portfolio marek obecnych w centrach i galeriach handlowych.

Rozpoczęliśmy współpracę z marką Tchibo oraz rozwijamy współpracę ze znanymi markami z różnych segmentów, m.in. Hebe, Rossmann, Apart, Unisono, Carry, Diverse czy 4F - wylicza dyrektor generalna Nhood Polska.

Nhood nie zwalnia z programem modernizacji

W 2022 roku Nhood kontynuował program modernizacji zarządzanych Centrów Handlowych Auchan.

- W listopadzie zakończyliśmy remont najdłużej działającego obiektu w naszym portfolio, czyli Centrum Handlowego Auchan Piaseczno. Ten obiekt o bardzo wysokiej odwiedzalności i dobrych wynikach biznesowych zyskał zupełnie nowe komfortowe wnętrze - mówi Ada Walentek.

Gruntowny remont objął m.in. wejścia do obiektu, sufity, pasaże oraz toalety. Zainstalowano nowe energooszczędne oświetlenie, wprowadzono estetyczną małą architekturę i całkowicie przearanżowano strefę restauracyjną. Zmiany odzwierciedla nowe logo obiektu ze znakiem jakości.

- Oshopping, który dotyczy pięciu obszarów działalności centrum handlowego. Potwierdza on wysoką jakość usług oferowanych przez obiekt, wygodę i komfort wizyty klientów oraz bogaty program wydarzeń adresowanych do lokalnych społeczności. To holistyczne podejście do wizyty klienta zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i cyfrowej - mówi Ada Walentek.

Realizując cele biznesowe, Nhood Polska kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju zawartymi w strategii potrójnego pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę /People, Planet, Profit/.

Pracując nad nowymi inwestycjami, Nhood Polska dąży do tego, aby wypracowane projekty ułatwiały mieszkańcom codzienne życie i umożliwiały spędzanie czasu w inny niż dotychczas sposób. By osiągnąć powyższe cele, przeprowadza szereg analiz i badań opinii społecznej, a także przeprowadza konsultacje społeczne i prowadzi otwarty dialog z samorządami lokalnymi.

