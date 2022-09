Nhood Polska rozstrzygnął konkurs na projekt architektoniczny inwestycji mixed-use w Góraszce.

Wielofunkcyjny kompleks obiektów o GLA ponad 45 tys. mkw., będący częścią inwestycji Projekt Góraszka, powstanie według koncepcji pracowni SUD Architectes.

Nowoczesne, zrównoważone zabudowania spójnie połączą funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne i rozrywkowe.

Zakończenie realizacji inwestycji Nhood Polska planuje na 2025 rok.

Projekt Góraszka jest inwestycją mixed-use o GLA blisko 74 tys. mkw., nad którą obecnie pracuje Nhood Polska. Zespół odpowiedzialny za planowanie nowych projektów szczegółowo zdefiniował założenia i funkcje nowej inwestycji. W ramach Projektu Góraszka powstanie wielofunkcyjny kompleks obiektów o GLA ponad 45 tys. mkw., a także aquapark, wielkopowierzchniowy sklep budowlany, obiekty gastronomiczne typu drive-thru oraz stacja paliw, które będą realizowane we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Wielofunkcyjny kompleks w ramach Projektu Góraszka według SUD Architectes

Nhood Polska przeprowadził konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wielofunkcyjnego kompleksu obiektów o powierzchni GLA ponad 45 tys. mkw., w którym w przyszłości znajdą się retail park, outlet, hipermarket, centrum medyczne, centrum fitness, strefa restauracyjna oraz kino.

Do konkursu firma zaprosiła doświadczone pracownie architektoniczne specjalizujące się w realizacji projektów komercyjnych. Najbardziej atrakcyjne rozwiązania funkcjonalne i estetyczne zaproponowała międzynarodowa pracowania architektoniczna SUD Architectes.

Koncepcja zaproponowana przez SUD Architectes wyróżniała się założeniami wizualnymi, w tym synergią pomiędzy zaplanowanymi elementami obiektu. Zależało nam na tym, żeby projekt wkomponował się w otoczenie i łączył planowane budynki z funkcjonującym już rodzinnym centrum rozrywki Majaland, a także uwzględniał specyfikę otoczenia – mówi Marcin Stokowiec, dyrektor rozwoju Nhood Polska.

Propozycja SUD Architectes wykorzystuje najnowsze trendy w projektowaniu wielofunkcyjnych przestrzeni, a także odpowiada na aktualne oczekiwania klientów. Pracownia SUD Architectes zaproponowała projekt nowoczesnego obiektu otoczonego zielenią, z otwartą przestrzenią, w którym płynnie przeplatają się funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe i sportowe. Pasaże i promenady handlowe będą częściowo zadaszone i jednocześnie otwarte na otaczającą przestrzeń zewnętrzną, co w sprzyjających warunkach atmosferycznych będzie dodatkową atrakcją dla klientów. Zaproponowane elementy architektury poprzez swoje kształty nawiązują do natury. Można w nich również odnaleźć inspiracje tradycyjnym rzemiosłem Mazowsza, a także nawiązania do dawnego lotniska Góraszka. Będzie to obiekt nowej generacji, jakiego w Polsce jeszcze nie ma.

– Cieszymy się, że zaproponowany przez nas projekt architektoniczny wielofunkcyjnej nieruchomości w Góraszce zdobył uznanie zespołu Nhood Polska. To dla nas zaszczyt i wyzwanie. Jestem przekonany, że nasze bogate, międzynarodowe doświadczenie w projektowaniu obiektów mixed-use pozwoli nam wspólnie stworzyć unikatowy projekt na rynku polskim – mówi Nicolas Roques, dyrektor zarządzający SUD w Polsce.

W planowanej w Góraszce inwestycji pojawią się liczne rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Projekt architektoniczny zakłada zastosowanie produkowanych lokalnie materiałów budowlanych, w tym naturalnego drewna i kamienia. Wybudowane obiekty ma charakteryzować niskie zużycie energii, pochodzącej w przeważającej części ze zrównoważonych źródeł, w tym paneli fotowoltaicznych. Projekt w Góraszce zakłada również zastosowanie rozwiązań zapewniających retencję wód opadowych i wykorzystanie jej na potrzeby kompleksu. Będą wśród nich ogrody deszczowe czy zielone dachy z ekstensywną zielenią. Woda zgromadzona w zbiorniku retencyjnym zostanie wykorzystana do podlewania zieleni na terenie kompleksu.

– Projekt Góraszka odzwierciedla nowe podejście do projektowania obiektów komercyjnych, które są zrównoważonymi miejscami wypoczynku i zakupów. W praktyce tę ideę wzmocni organiczna architektura kompleksu oraz wykorzystanie zrównoważonych materiałów i energii odnawialnej. Obiekt będzie zadaszony, ale jednocześnie otwarty, co zapewni naturalną wentylację i zachęci odwiedzających do aktywności na świeżym powietrzu. Zewnętrzne skwery z naturalną zielenią staną się przestrzenią, w której mogą odbywać się różnorodne wydarzenia i spotkania dla klientów oraz lokalnej społeczności – mówi Jocelyn Fillard, architekt, partner w SUD Architectes.

Projekt Góraszka inwestycją mixed-use o niespotykanej do tej pory skali i formie

Już na etapie przygotowania inwestycji Nhood Polska będzie ubiegał się o certyfikaty BREEAM New Construction oraz BREEAM Communities. Certyfikaty potwierdzą efektywne zarządzanie procesem budowy, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz stworzenia przestrzeni przyjaznej dla zdrowia użytkowników i zapewniające im komfort.

Nowa inwestycja mixed-use Nhood Polska w Góraszce zapewni mieszkańcom południowo-wschodniej części aglomeracji warszawskiej wygodne zakupy, dostęp do różnych usług i wiele możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Wielofunkcyjny kompleks w połączeniu z działającym już rodzinnym parkiem rozrywki Majaland Warsaw będzie unikatową propozycją dla mieszkańców regionu.

– Projekt w Góraszce ma liczne atuty. Lokalizacja oraz nowy układ dróg ekspresowych sprawiają, że obiekt jest dostępny z każdego miejsca Warszawy i miast zlokalizowanych we wschodniej części Mazowsza. Doskonała lokalizacja i szeroka strefa zasięgu czynią inwestycję niezwykle atrakcyjną dla najemców, zarówno dużych międzynarodowych marek, jak i lokalnych przedsiębiorców. Rozpoczęcie komercjalizacji obiektu planujemy już na przełomie lat 2022 i 2023 – mówi Anna Będkowska, menedżer projektu w Nhood Polska.

Projekt Góraszka będzie nowoczesną inwestycją mixed-use o niespotykanej do tej pory skali i formie. Na powierzchni ponad 73 tys. mkw. znajdzie się wielofunkcyjny obiekt o powierzchni ponad 45 tys. mkw., a także market budowlany DIY, restauracja typu drive-thru, stacja paliw, aquapark oraz działający od maja 2022 roku rodzinny park rozrywki Majaland Warsaw.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 2025 rok.

