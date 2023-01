Magistrat w Szczecinie zaprezentował Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Łasztowni. Nie będzie tam galerii handlowej, a więcej budynków mieszkalnych.

Łasztownia może być sercem projektu Szczecin Floating Garden 2050, ale nie można pozwolić na jej zabetonowanie - uważa Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL oraz założycielka Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia i jedna z inicjatorek procesu rewitalizacji Łasztowni.

Jak najwięcej zielonych i błękitnych inwestycji - postuluje.

Łasztownia ma potencjał na budowę przestrzeni kulturotwórczej, rozrywkowej, atrakcyjnej dla mieszkańców oraz dla turystów.

W marcu 2023 roku obchodzić będziemy ósme urodziny Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Od tego momentu Łasztownia przeżyła wręcz astronomiczny rozwój – nowa infrastruktura drogowa, wspaniałe bulwary, mnóstwo miejsc generujących ruch ludzi, Morskie Centrum Nauki - mówi Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL oraz założycielka Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia i jedna z inicjatorek procesu rewitalizacji Łasztowni.

Jak dodaje, Miasto powinno dbać o to, by zagęszczenie ruchu w tym miejscu wynikało z atrakcji i inwestycji, które pasują do charakteru tego miejsca.

Z ulgą przyjmujemy więc decyzję o tym, by w obrębie Łasztowni nie lokować galerii handlowej i dużego obiektu kubaturowego, który zajmować się będzie handlem - komentuje Laura Hołowacz.

Zapewnia, że Łasztownia to absolutnie gigantyczny potencjał wynikający z zieleni dookoła, wody oraz postindustrialnej zabudowy, która po odpowiedniej rewitalizacji może stać się atrakcją dla turystów i przestrzenią rozwoju dla przedsiębiorców.

- Możliwe jest harmonijne prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze morskim i jednoczesne rozwijanie tego miejsca pod kątem kultury, sztuki i rozrywki. Łasztownia ma potencjał na bycie nowym sercem miasta. Brakuje nam jednak dalszych planów odnośnie rewitalizacji zespołu rzeźni miejskich w Szczecinie. Stan tych budynków jest bardzo zły, a potencjał turystyczny i inwestycyjny absolutnie niepowtarzalny. Zniszczenie tego dziedzictwa byłoby wielką stratą dla całego miasta - mówi.

"Tak" dla zielonej Łasztowni

- Pozytywnie odbieramy plan miasta, by Łasztownia była bardziej zielona i jeszcze mocniej zintegrowana z wodą. To zaleta, jakiej nie ma żadna inna część Szczecina. Wszelkie prace inwestycyjne powinny więc iść w kierunku zrównoważonym – nowe zadania, nowe budowle, nowe projekty owszem, ale tylko przy silnym udziale zieleni i szacunku do lokalizacji - mówi Laura Hołowacz.

- Mamy nadzieje, że Łasztownia stanie się dumą i centralnym punktem projektu „Szczecin Floating Garden 2050”, ale możliwe będzie to tylko gdy „obowiązek realizacji błękitno-zielonej infrastruktury” będzie realizowany w praktyce, a nie pozostanie tylko założeniem - dodaje.

Jako Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia deklaruje chęć współpracy w zakresie dalszego aktywizowania życia na Łasztowni – zarówno w swoim obiekcie, jak i na okolicznym Skwerze Kapitanów.

