Nie jesteśmy już "window shopperami". W te święta kupujemy inaczej

Najbliższe dni będą gorące dla handlu. Sezon zakupów świątecznych właśnie wchodzi w swoją decydującą fazę. To także moment, kiedy najwięcej Polaków ruszy do sklepów. Nie ma jednak złudzeń, zakupy w tym roku wyglądają inaczej. Zmienił się nie tylko nasz koszyk zakupowy, ale także to jak podchodzimy do zakupów, zwłaszcza w odmrożonych niedawno centrach handlowych. Największe zmiany?

- Coraz więcej klientów rezygnuje z kupowania na ostatnią chwilę, dotyczy to zarówno niezbędnych produktów spożywczych, ale też upominków dla najbliższych. Część z nich skorzystała już np. z rabatów w ramach Black Friday czy Black Week. Powodem jest pandemia, która wymusza większą roztropność. Konsumenci rozkładają więc swoje zakupy i budżety w czasie - mówi Marta Drzewiecka, Portfolio Property & Marketing Manager w Newbridge Poland, w którego portfolio znajdują się trzy centra handlowe w Krakowie, Toruniu i Łodzi.

W dobie COVID-19 podczas świątecznego sezonu prym za to wiodą ekspresowe, ale jednocześnie przemyślane zakupy. - Klienci wizytę w centrum handlowym wykorzystują bardziej efektywnie, niż w przeszłości. Nie zauważymy już tzw. window shopperów czy turystów zakupowych, ponieważ w większości kierujemy się do konkretnego sklepu i z konkretnym planem, często z listą zakupów w ręku. Jesteśmy przy tym mniej impulsywni w swoich wyborach, trzymając wydatki na wodzy – wyjaśnia.

Dodatkowo, mając na uwadze komfort i oszczędność czasu, coraz chętniej korzystamy z udogodnień zakupowych, jakie oferują centra handlowe. Stawiamy np. na zakupy online, ale z odbiorem w sklepie stacjonarnym w galerii m.in. dzięki usłudze click&collect. – Tegoroczny konsument jest bardzo omnichannelowy. Często miksuje kanały, w których robi zakupy, bez obaw korzysta zarówno z oferty internetowej, jak i stacjonarnej, dopasowując swoje wybory do potrzeb – dodaje Marta Drzewiecka.

Nie rezygnujemy z prezentów, ale szukamy promocji

Mniej spontaniczne zakupy to efekt nie tylko zmian w zwyczajach konsumentów, ale także w budżecie, jakim będą dysponować. Pandemia przełoży się na cięcia w wydatkach, które spadną w tym roku o 29 proc. Oznacza to, że na najbliższe święta Bożego Narodzenia wydamy 1318 zł w porównaniu z 1851 zł w ubiegłym roku, czytamy w najnowszym raporcie Deloitte. I choć znaczna część Polaków szukać będzie oszczędności, to najmniej ograniczać się będziemy kupując prezenty dla bliskich. W tym przypadku wydatki konsumentów będą mniejsze tylko o 8% w porównaniu do zeszłego roku i wyniosą średnio 680 zł.