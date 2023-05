Dobra architektura, pyszne jedzenie i kulturalne zacięcie. Stary Browar, Fabryka Norblina, Elektrownia Powiśle, Hala Koszyki, Koneser, Hala Gwardii... Oto warszawskie destynacje, które po prostu trzeba odwiedzić tego lata.

Browary Warszawskie

ul. Grzybowska 58, Warszawa

Browary Warszawskie to bez wątpienia jedno z najciekawszych miejsc na mapie Warszawy. Ta wielofunkcyjna inwestycja zrealizowana przez Echo Investment powstała na postindustrialnym terenie ma wiele do zaoferowania Warszawianom i turystom - od świetnej nagradzanej architektury spod kreski JEMS Architekci, po kuszące koncepty gastronomiczne w jej części usługowej (to tutaj m.in. znajduje się NINE’s Restaurant&Bar Roberta Lewandowskiego). Food Hall Browary to spektakularna przestrzeń sklepień kolebkowych z oryginalną odrestaurowaną cegłą z XIX wieku, kiedy powstawał Browar Haberbuscha i Schielego.

Ostatnio Browary Warszawskie zapraszają m.in. na filmowe weekendy.





W Browarach Warszawskich znajdziemy m.in. popularną restaurację NINE’s Restaurant&Bar Roberta Lewandowskiego, fot. mat. pras.

Fabryka Norblina

ul. Żelazna 51/53, Warszawa

Fabryka Norblina pod koniec września 2021 r. powróciła na mapę Warszawy po kilkunastu latach przygotowań projektowych i formalnych oraz blisko 4 latach intensywnych prac budowlanych i konserwatorskich.

Jest to wielofunkcyjny kompleks z nowoczesnymi biurami, konceptami kulturalnymi, rozrywkowymi, gastronomicznymi, handlowo-usługowymi oraz strefą zdrowia i urody. Powstał w procesie rewitalizacji i rozbudowy zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner, których historia sięga XVIII w. Co w nim znajdziemy? M.in. kompleks kinowy Kinogram, muzeum marki Apple, przestrzeń immersyjną Art Box Experience czy też BioBazar.

fabryka_norblina_food_town.jpg

Elektrownia Powiśle

ul. Dobra 42, Warszawa

Elektrownia Powiśle to projekt adaptacji zabytkowego kompleksu do potrzeb kulturalnych, usługowych, biurowych i mieszkalnych i hotelowych. Ponad 100-letnim budynkom nadano nowe funkcje, zachowując jak najwięcej z ich pierwotnego charakteru. Nowe budynki wpisane zostały pomiędzy zabytkowe, poprzemysłowe hale, tworząc otwarte dla wszystkich, miejskie place. Od wiosny 2020 roku jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców Warszawy oraz turystów. Znajdziemy tu m.in. wypełnioną industrialną sztuką przestrzeń handlową z unikalnymi sklepami, klimatyczny food hall czy miejsca idealne na eventy i wydarzenia kulturalne.

Elektrownia Powiśle to projekt adaptacji zabytkowego kompleksu do potrzeb kulturalnych, usługowych, biurowych i mieszkalnych i hotelowych, fot. mat. pras.

Hala Koszyki

ul. Koszykowa 63, Warszawa

Hala Koszyki rozpoczęła w Warszawie erę food hallów. Inspiracją dla powstawania tego miejsca były europejskie hale targowo-restauracyjne, takie jak Foodhallen w Amsterdamie, Mathallen w Oslo czy Mercado da Ribeira w Lizbonie. W miejscu Bazaru Ludowego z 1908 r. zaprojektowanego w stylu secesyjnym przez Juliusza Dzierżanowskiego w 2016 r. powołano do życia przestrzeń, która stanowi wyjątkowy na mapie Warszawy punkt towarzyski i kulinarny. Można tu zjeść na miejscu w kilkunastu restauracjach i barach lub kupić produkty spożywcze do domu. W industrialnej przestrzeni Hali odbywają się klimatyczne koncerty oraz liczne wydarzenia kulturalne i wystawy sztuki.

Inspiracją dla powstawania tego miejsca były europejskie hale targowo-restauracyjne, takie jak Foodhallen w Amsterdamie, Mathallen w Oslo czy Mercado da Ribeira w Lizbonie, fot. mat. pras.

Centrum Praskie Koneser

Plac Konesera, Warszawa

Centrum Praskie Koneser to kulturalno–rozrywkowe centrum w Warszawie, położone na terenie zabytkowej Wytwórni Wódek „Koneser”. Mieści się tutaj kilkanaście różnorodnych restauracji, przestrzeń kreatywna dla dzieci, sklepy, i strefa urody. W przestrzeni Konesera znajduje się unikalne na skalę światową Muzeum Sztuki Fantastycznej, Muzeum Polskiej Wódki oraz Magic Mind Museum – centrum Sztuki Iluzji i jedynego teatru Iluzji w Polsce.

Na Placu Konesera organizowane są koncerty, targi i wydarzenia sąsiedzkie.

Centrum Praskie Koneser to kulturalno–rozrywkowe centrum w Warszawie, położone na terenie zabytkowej Wytwórni Wódek „Koneser”, fot. mat. pras.

Hala Gwardii

Plac żelaznej bramy 1, Warszawa

Twórcy dzisiejszej Hali Gwardii powstałej w budynku z 1902 r. inspirację do działania zaczerpnęli zarówno z historii sąsiadujących Hal Mirowskich, jak i z takich miejsc jak lizbońskie Mercado da Ribera, londyński Borough Market, nowojorski Chelsea Market, lyońskie Les Halles De Bocuse czy Mercado Boqueria w Barcelonie. W ten sposób na mapie Warszawy powstało miejsce spotkań, które łączy ze sobą dobre jedzenie oraz kulturę. Zakupy na Targu można połączyć z weekendowym śniadaniem lub lunchem, a to za sprawą strefy gastronomicznej. Restauratorzy przygotowują posiłki, które można zjeść wraz z przyjaciółmi w wielkiej wspólnej jadalni. Podczas kolacji natomiast, uczestniczyć można w wyjątkowych wydarzeniach muzycznych.

Twórcy dzisiejszej Hali Gwardii powstałej w budynku z 1902 r. inspirację do działania zaczerpnęli zarówno z historii sąsiadujących Hal Mirowskich, jak i z takich miejsc jak lizbońskie Mercado da Ribera, londyński Borough Market, nowojorski Chelsea Market, lyońskie Les Halles De Bocuse czy Mercado Boqueria w Barcelonie, fot. mat. pras.

Ogrody Ulricha

Górczewska 124, Warszawa

W październiku 2022 r. w Warszawie otwarto Ogrody Ulricha - wyjątkowe miejsce spotkań na warszawskiej Woli. Przed wojną znajdował się w nich park i XIX-wieczne szklarnie, w których rodzina Ulrichów hodowała znane w całej Warszawie egzotyczne owoce, takie jak pomarańcze i ananasy. Pierwotnie wypełnione zielenią, Ogrody Ulricha rozkwitły nie tylko roślinnością, ale też życiem towarzyskim.

Każda z dwóch historycznych szklarni odgrywa inną rolę. W jednej z nich znalazły się lokale gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, bary i egzotyczna oranżeria, w drugiej zaś przestrzeń z rozrywką dla najmłodszych. Zachowano wszystkie murowane elementy zabytkowych, XIX-wiecznych szklarni, a naziemne konstrukcje obiektów odtworzono razem z detalami białej ślusarki i przeszkleń. Centralną oś całego kompleksu stanowi pasaż wiodący od ulicy Górczewskiej do centrum handlowego Wola Park. Jest to przestrzeń dla rozmaitych wydarzeń kulturalnych: koncertów, pokazów kina plenerowego, imprez tanecznych czy targów. Przestrzeń wokół zazieleniona, a część dawnego placu zmieniła się w ogród społeczny i pasaż z kwitnącymi drzewami owocowymi, przywodzący na myśl sad we mgle.

W październiku 2022 r. w Warszawie otwarto Ogrody Ulricha - wyjątkowe miejsce spotkań na warszawskiej Woli, fot. mat. pras.

The Tides

ul. Wioślarska 8, Warszawa

Oryginalny budynek z łamaną szklaną fasadą od Kuryłowicz&Associates od początku wygrywał lokalizacją. Umiejscowiony tuż przy Wiśle okazał się idealną przestrzenią dla restauracji i barów. Znajdziemy tu m.in. restaurację Zachodni Brzeg, Restaurację Powiśle czy KōHANA rum bar & kitchen. Latem wieczorową porą trudno tu o wolne miejsce.

Zlokalizowany tuż przy Wiśle budynek The Tides okazał się idealną przestrzenią dla restauracji i barów, fot. mat. pras.

