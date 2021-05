Nie tylko Primark. Otwarciowy boom w Posnanii

Aż ośmiu nowych najemców dołączy do portfolio Posnanii – w tym wyczekiwany przez klientów salon Primark.

Ich oferta jest bardzo różnorodna, a razem zajmą blisko 5000 mkw powierzchni.

– Mimo ograniczenia funkcjonowania centrów handlowych podczas lockdownu kontynuowaliśmy rozmowy z najemcami zainteresowanymi obecnością w Posnanii. Cieszymy się, że wraz z początkiem maja możemy ogłosić, że aż siedem nowych marek dołączyło do grona naszych najemców. To dowód na to, że marki nam ufają, ale przede wszystkim widzą ogromny potencjał Posnanii, oraz możliwość dotarcia z ofertą do szerokiego grona potencjalnych klientów. Z niecierpliwością czekamy na pełne otwarcie i umożliwienie klientom zapoznania się z naszą nową ofertą – mówi Magdalena Skorniak, dyrektor ds. najemców Posnanii.

Nowe marki w Posnanii to Primark, Guess Activewear, Courir, Change Lingerie, a także koncept Wyjątkowy Prezent i salon fryzjerski Studio Stylizacji 63. Ponadto, po rozbudowie, powiększy się powierzchnia sklepu CCC. Wkrótce do otwartych najemców dołączą również kultowe marki Under Armour i Kubota Store. Under Armour to amerykańska marka, produkująca komfortową odzież sportową. Z kolei w butiku marki Kubota Store miłośnicy kultowych klapek będę mieli szansę wybrać idealny model dla siebie.

- Klapki Kubota to jeden z symboli lat 90. w Polsce. Model zapinany na rzep cieszył się wtedy niezwykłą popularnością, dlatego po reaktywacji marki w 2018 roku przywróciliśmy do oferty nie tylko kultowe klapki Kubota Rzep, ale wprowadziliśmy do sprzedaży zupełnie nowe modele o charakterze sportowym i casualowym – opowiada Alina Sztoch, współzałożycielka marki Kubota. – „Kubota to nie klapki, to styl życia”. Slogan, został wymyślony przez fanów Kuboty i idealnie ogniskuje wartości, które marka reprezentuje: poczucie humoru, autorefleksję i radość. Cieszymy się, że klienci Posnanii będą mogli kupić nasze obuwie i akcesoria właśnie tutaj. Kubota stanowi idealne dopełnienie bogatej oferty marek modowych dostępnych w przestrzeni centrum – komentuje Alina Sztoch, współzałożycielka marki Kubota.

