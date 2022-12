W CH Avenida Poznań pojawiła się niezwykła forma rozrywki, w której nie tylko można oglądać egzotyczne zwierzęta, ale też je dotknąć. Takie możliwości oferuje właśnie otwarta, stała wystawa ZOO Team.

Po raz kolejny Avenida Poznań stała się atrakcyjnym miejscem dla nowego przedsięwzięcia.

Tym razem centrum handlowe ma gratkę dla fanów egzotycznych zwierząt.

Wystawa stała Zoo TEAM mieści się na 2 piętrze w Avenidzie Poznań.

Od połowy grudnia Klienci odwiedzający Avenidę Poznań, oprócz udanych zakupów będą mogli doświadczyć niezapomnianych wrażeń odwiedzając wystawę zwierząt egzotycznych - Zoo TEAM. To szczególne miejsce powstało z wielkiej pasji i miłości do zwierząt. Na rynku działa już od 8 lat w formie stałych lub czasowych wystaw organizowanych w centrach handlowych na terenie całego kraju. Pod okiem specjalistów zwiedzający mogą poczuć bliższy kontakt z naturą i na własnej skórze przekonać się co znaczy sztandarowe hasło wystawy: Oswoić ludzi z naturą. Odwiedzający mogą dotknąć egotycznych okazów, posłuchać wykładów i z bliska obejrzeć niezwykłe gatunki zwierząt.

Wystawa ZOO Team w CH Avenida Poznań.

Wystawa kierowana jest do zorganizowanych grup ze szkół, uczelni wyższych czy przedszkoli, ale także indywidualnych zwiedzających. Prócz tego na miejscu można zasięgnąć wiedzy dotyczącej hodowli egzotycznych zwierząt oraz zaopatrzyć się w akcesoria terrarystyczne. W zbiorach ZOO TEAM zgromadzonych w Avenidzie można obejrzeć takie zwierzęta jak: boa dusiciel, wąż zbożowy, lancetogłów mleczny, gekon lamparci, agama motylowa, kameleony a także małe ssaki i pajęczaki oraz wiele, wiele innych. Niewątpliwą udogodnieniem jest możliwość skorzystania z hotelu dla egzotycznego zwierzaka, a także organizacja niezapomnianych urodzin na terenie lokalu.

Wystawa stała Zoo TEAM mieści się na 2 piętrze w Avenidzie Poznań i jest otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 20.00. Wstęp na wystawę jest płatny, ceny oraz bilety można znaleźć na stronie internetowej ZooTeam.pl

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl