Niecukiernie Fit Cake odporne na pandemię

Lokal Fit Cake w Kielcach ruszył dokładnie 11 marca, w dzień, w którym rząd ogłosił pierwszy lockdown. Franczyza się utrzymała i do drugiego zamknięcia gospodarki jego właścicielka podchodzi już z dużo większym spokojem.

- Zamartwianie się nic nie da. Tak jak wtedy znowu jest jedna wielka niewiadoma - mówi Marzena Ardasińska-Solnica, franczyzobiorczyni Fit Cake w Kielcach. - Wtedy też łamaliśmy ręce, a poszło nadspodziewanie dobrze. Do nas przychodzi bardzo określona grupa klientów. Są to osoby, które unikają cukru i laktozy, nie mogą jeść glutenu, są na diecie lub prowadzą aktywny, zdrowy tryb życia. Tylko u nas znajdą słodycze dla siebie. Przed otwarciem zrobiliśmy szum w lokalnych mediach i ci, co chcieli usłyszeć, usłyszeli. Mimo że mogliśmy sprzedawać towar tylko na wynos, szybko pozyskaliśmy dużą grupę stałych klientów. Jesteśmy więc na koronawirusa już zaszczepieni - żartuje. - W najbliższą przyszłość patrzę optymistycznie. A co dalej, zobaczymy...

Nie przespaliśmy lata

Idea Fit Cake opiera się na prostym założeniu: “jesteśmy pierwszą polską niecukierinią, do naszych wypieków i deserów nie dodajemy grama cukru”. Dewiza sieci to “No sugar no problem”. Do tego doszło jeszcze “no gluten”. Na tym zrębie marka zbudowała całe menu, którego autorką jest zawodniczka fitness Ewelina Choińska. Firma znana jest w klubach fitness, wspiera imprezy dla sportowców, współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami pomagającymi diabetykom, osobom z celiakią czy walczącym z otyłością, organizuje tematyczne warsztaty.

Ci klienci przychodzą do nas jak po suplement diety i nie przestali mimo lockdownu. Jesteśmy im po prostu potrzebni - mówi Rafał Kościuk, prezes Fit Cake.

- Nie przespaliśmy letnich miesięcy po pierwszej fali epidemii - dodaje. - Przygotowaliśmy się na ewentualność drugiego zamknięcia. Opracowaliśmy innowacyjną aplikację do zamówień online, usprawniliśmy system dowozów. Od początku proporcje między zamówieniami na wynos, a konsumpcją na miejscu wynosiły 60 do 40. Przez ostatnie miesiące to już 80 do 20. Zainwestowaliśmy też w marketing w Internecie, głównie w social media. To wszystko teraz procentuje. W większości naszych lokali odnotowaliśmy w tym roku wzrost sprzedaży o 8 do 12 proc.