W Nowym Targu stoją dwie niedokończone galerie handlowe. Obecnie w planach jest budowa kolejnej i to w bliskim sąsiedztwie poprzednich.

W Nowym Targu, przy drodze do Zakopanego od lat znajdują się dwa porzucone place budowy konkurencyjnych dla siebie galerii handlowych.

Prace przy ich wznoszeniu ruszyły na przełomie 2017 i 2018 r. i po kilku miesiącach zostały przerwane.

Obecnie, inwestor jednego z niedokończonych marketów, chce budować kolejne centrum handlowe w Nowym Targu.

Pierwsza budowa w Nowym Targu dotyczy galerii Color Park na granicy Nowego Targu i Szaflar. Prace wystartowały w 2017 roku. Inwestorem była spółka spoza Podhala, która prowadzi już centrum handlowe – m.in. w Lublinie. Początkowo prace szły szybko. Powstała betonowa konstrukcja. Galeria miała działać latem 2019 roku. Jak poinformowała Gazeta Krakowska, z inwestycji nic nie wyszło. Na granicy Nowego Targu i Szaflar stoi szkielet. Od kilku lat nic się tam nie dzieje.

Kolejna to budowa Galerii Podhalańskiej – przy ul. Szaflarskiej, w pobliżu galerii Color Park. Budowę rozpoczęli w 2018 r. lokalni przedsiębiorcy – Stanisław Bryjak i Tomasz Żarnecki. Gazeta Krakowska poinformowała, że tam również postał jedynie szkielet galerii i budowa stanęła.

Od ustania prac przy budowie obu galerii handlowych minęło kilka lat i nic nie wskazuje na to, by coś się miało w najbliższym czasie zmienić. Jak poinformował portal Onet.pl, nieoficjalnie wiadomo, że w obu przypadkach inwestorom zabrakło pieniędzy na ukończenie prac, a banki nie chcą już kredytować galerii handlowych, które mocno ucierpiały w pandemii. Eksperci wskazują też, że dwie galerie handlowe w zaledwie 30-kilku tysięcznym mieście to zbyt dużo.

Jednak w planach firmy Bryjax jest budowa galerii handlowej po drugiej stornie Zakopianki, w pobliżu planowanych wcześniej dwóch obiektów. Urząd miasta wydał właśnie decyzję środowiskową dla tej inwestycji.

