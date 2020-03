Niedziele bez handlu im nie straszne. Outlety na fali wzrostów

Ustawowe ograniczenie handlu w niedziele i galopujący rozwój e-commerce – to tym żyła branża retailowa w 2019 roku. Wyzwania, przed którymi stanęły tradycyjne centra handlowe, okazały się jednak nie mieć wpływu na sprzedaż w outletach. Podsumowanie ubiegłego roku przez Designer Outlet Warszawa pokazuje wzrosty w zakresie obrotów i liczby odwiedzających.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem obaw o poziom sprzedaży w galeriach handlowych ze względu na rozszerzenie ustawowego zakazu handlu w niedziele. W porównaniu do 2018 r., w 2019 liczba dni handlowych była mniejsza aż o 14. Stanowiło to ogromne wyzwanie dla centrów handlowych, zwłaszcza, że to właśnie weekendy mają decydujący wpływ na wyniki sprzedażowe i wskaźniki odwiedzin. W tym kontekście podsumowanie roku w Designer Outlet Warszawa pokazuje bardzo dobrą kondycję rynku outletowego.

- Pomimo wielu obaw związanych z ograniczeniem handlu w niedziele, wyniki za rok 2019 są dla nas bardzo zadowalające. Designer Outlet Warszawa odnotowało zwiększenie wskaźnika odwiedzin aż o 1,5% względem ubiegłego roku, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży na poziomie 10,3 proc. Te dane pokazują, iż decyzja o rozbudowie i dalszym rozwoju centrum była ważna i potrzebna - mówi Katarzyna Ciemińska, dyrektor Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.

Dzięki rozbudowie Designer Outlet Warszawa zwiększy aktualną powierzchnię ponad 17 tys. mkw. o dodatkowe 5 tys. mkw. Zmiany obejmą także parking - centrum zyska nowe miejsca postojowe, ulokowane w wielopoziomowym garażu.

Wyniki Designer Oultet Warszawa pokazują, iż rynek centrów outletowych wciąż rośnie, rządząc się przy tym swoimi prawami, nieco innymi niż w przypadku galerii handlowych.

- Na sprzedaż i wskaźnik odwiedzin w naszych centrach duże przełożenie mają trendy rynkowe. Obserwujemy, że klienci nie odwiedzają obiektów Designer Outlet w Polsce przypadkowo, „po drodze”. Planują wizyty z wyprzedzeniem, zmieniają swoje przyzwyczajenia i coraz częściej wybierają zakupy w tygodniu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, wydłużyliśmy godziny otwarcia Designer Outlet Warszawa. Już od roku centrum jest czynne od poniedziałku do soboty aż do godz. 22:00, a w niedziele handlowe do 21:00.

Ważnym aspektem jest dostępność różnorodnych marek w jednym miejscu, a także atrakcyjność centrum. Czasy, w których outlet był postrzegany jako modowy dyskont, odeszły dawno do lamusa. Potwierdzają to również obserwacje Designer Outlet Warszawa.