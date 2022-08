Niemiecka sieć dm otworzyła trzeci punkt w Polsce. Nowa drogeria ruszyła w Lubaniu

W czwartek 18 sierpnia o godzinie 8.00 rano drogeria dm otworzyła swoje drzwi dla mieszkańców Lubania.

Na potrzeby nowo otwartej lokalizacji dm zatrudnił siedmiu pracowników.

W sobotę, 20 sierpnia w godzinach 11.00-12.00 w ramach wspierania lokalnych inicjatyw drogeria zorganizuje kolejną ”Akcję Kasjerską”, w trakcie której przedstawiciele Ludowego Zespołu Sportowego w Kościelniku zasiądą przy kasie. Dzięki zakupom zrobionym w tym czasie przez klientów odwiedzających dm Zespół Sportowy zbierze pieniądze na swoją bieżącą działalność.

Powierzchnia sali sprzedaży drogerii dm w Lubaniu wynosi około 440 mkw. Drogeria zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w stację pakowania prezentów oraz bezpłatny dystrybutor wody. Tuż przy wejściu na klientów czeka komfortowy parking. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

- Pierwsze dwie drogerie dm działają już w Polsce od kilku miesięcy, jednak otwierając nasz trzeci sklep, tym razem w Lubaniu, wciąż mamy w sobie ten sam entuzjazm, który towarzyszył naszemu debiutowi na rynku. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli zaprosić mieszkańców kolejnego miasta do świata marek dm. Wierzymy, że również to spotkanie zaowocuje długotrwałą relacją, a nasz kompetentny i uprzejmy zespół oraz szeroka gama usług pozwolą poczuć klientom, że ich potrzeby są dla nas najważniejsze - mówi Markus Trojansky General Manager w Polsce.

Już dziś, po otwarciach dwóch pierwszych drogerii wyraźnie widać, że tak, jak na innych rynkach również w Polsce dużą popularnością cieszą się wysokiej jakości produkty marek własnych. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

Przyjazna aranżacja wnętrz sklepów ma sprawić, że zakupy będą wygodne i przyjemne dla klientów. Z przestronnych alejek i bogatej oferty produktów dla dzieci szczególnie skorzystają rodziny. Rodzice na miejscu znajdą także przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych dm przygotował bujanego konika w strefie dla dzieci. Warto zwrócić uwagę na wyróżniającą się politykę cenową drogerii. „Zawsze korzystnie” to najważniejsze przesłanie dm, które daje klientom gwarancję trwałej, zawsze korzystnej ceny, bez czekania na promocje. Ten unikatowy koncept, nieznany dotąd na rynku polskim jest jednocześnie znakiem rozpoznawczym detalisty w pozostałych krajach. – Naszym celem jest zapewnienie przyjemnych zakupów – bez poczucia pogoni za ofertami czy ryzyka przeoczenia najlepszych okazji. To nasza obietnica dla klientów. Chcemy, żeby mieli pewność, że kiedykolwiek przyjdą do dm na zakupy, zawsze będzie to dla nich korzystne – tłumaczy Markus Trojansky.

Akcja kasjerska dm

To nie koniec niespodzianek. W najbliższą sobotę, 20 sierpnia w godzinach 11.00-12.00 dm zorganizuje w Lubaniu swoją trzecią „Akcję Kasjerską”, która wpisuje się w działania marki mające na celu aktywne uczestnictwo w lokalnej społeczności i wspieranie wybranych inicjatyw społecznych w najbliższym sąsiedztwie. Ta koncepcja ugruntowała się w Niemczech, gdzie miejscowi wolontariusze, a także znani sportowcy, ludzie kultury czy influencerzy regularnie biorą udział w akcjach kasjerskich. Przejmują na pewien czas kasy wybranych sklepów dm, spotykają się i rozmawiają z klientami, a pieniądze z prowadzonej w tym czasie sprzedaży przekazywane są na wybrane inicjatywy społeczne i instytucje. W Lubaniu akcja zorganizowana będzie wspólnie z Ludowym Zespołem Sportowym w Kościelniku. Zachęcamy mieszkańców Lubania do odwiedzenia drogerii dm właśnie w tym czasie.