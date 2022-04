Niemiecka sieć drogerii dm otwiera drugi punkt w Polsce i rusza ze sklepem online

5 maja drogeria dm uruchomi drugi punkt w Polsce.

Nowa drogeria dostępna będzie w Jeleniej Górze.

Drogeria dm przygotowała rabaty dla pierwszych klientów.

O godzinie 8.00 rano drogeria dm otworzy swoje drzwi dla mieszkańców Jeleniej Góry. W dniach 5-7 maja w sklepie zlokalizowanym przy ulicy Jana Pawła II 31b na odwiedzających czekać będzie szereg atrakcji dla rodzin z dziećmi.

Z okazji otwarcia detalista zaplanował dodatkowo 15 proc. rabatu powitalnego na wszystkie zakupy oraz żel pod prysznic marki własnej Balea w prezencie z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przeczytaj także: Europejski gigant drogeryjny już w Polsce. Ruszyła pierwsza drogeria dm. Zobacz zdjęcia

Rabat obowiązuje do 14 maja. W ramach wspierania lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych drogeria przekaże darowiznę na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem “Karkonoskie Iskierki”. Na potrzeby nowo otwartej lokalizacji dm zatrudnił dziewięciu pracowników.

- Po entuzjastycznym przyjęciu naszej pierwszej polskiej drogerii we Wrocławiu z ogromną radością otwieramy sklep w Jeleniej Górze. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli zaprosić mieszkańców kolejnego miasta do świata marek dm. Wierzymy, że to spotkanie zaowocuje długotrwałą relacją, a nasz kompetentny i uprzejmy zespół oraz szeroka gama usług pozwolą poczuć klientom, że ich potrzeby są dla nas najważniejsze - mówi Markus Trojansky General Manager w Polsce.

Drogeria dm dostępna w całej Polsce dzięki aplikacji Mój dm

- Naszym celem jest zapewnienie przyjemnych zakupów – bez poczucia pogoni za ofertami czy ryzyka przeoczenia najlepszych okazji. To nasza obietnica dla klientów. Chcemy, żeby mieli pewność, że kiedykolwiek przyjdą do dm na zakupy, zawsze będzie to dla nich korzystne – tłumaczy Markus Trojansky.

Klienci z całej Polski mogą dokonywać zakupów w sklepie online www.dm.pl oraz za pomocą aplikacji “Mój dm”.

Przeczytaj także: Prologis buduje dla dm drogerie markt

Powierzchnia sali sprzedaży drogerii dm wynosi około 434 m2. Drogeria zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w stację pakowania prezentów oraz dystrybutor wody. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Sieć zatrudniła dziewięciu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.