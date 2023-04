Rok po debiucie na polskim rynku, sieć drogerii dm przyspiesza z otwarciami. - Do końca 2023 roku chcemy mieć łącznie w Polsce ok. 25 drogerii - o planach opowiada dla PropertyNews.pl Marcin Detko, Head of Expansion dm Drogerie Markt.

Sieć dm ma obecnie w Polsce 13 drogerii.

Do końca 2023 roku dm chce mieć w Polsce łącznie ok. 25 drogerii.

Sieć dm przygotowuje się do kolejnych otwarć m.in. w Legnicy, Tarnowie i Opolu.

Minął prawie rok od otwarcia pierwszej drogerii dm w Polsce. Jak oceniacie Państwo ten czas?

Marcin Detko: 11 miesięcy obfitowało w 11 otwarć. Od debiutu we Wrocławiu, weszliśmy, m.in. do Jeleniej Góry, Leszna, Lubania, Wodzisławia, Krakowa i innych większych oraz mniejszych miast. Naszą najnowszą pinezką na mapie jest drogeria przy ul. Strachocińskiej we Wrocławiu – już jako trzecia lokalizacja w stolicy Dolnego Śląska. Uwzględniając otwarcia z końca marca - w Gogolinie i Krakowie, mamy obecnie 13 drogerii. Z radością mogę powiedzieć, że nasze działania przekroczyły ubiegłoroczne założenia, a proszę pamiętać, że jesteśmy dopiero na początku drogi.

Jaki będzie kolejny krok?

Do końca 2023 roku chcemy mieć łącznie w Polsce ok. 25 drogerii. Właśnie otworzyliśmy placówki w Gogolinie i Krakowie oraz przygotowujemy się do kolejnych otwarć m.in. w Legnicy, Tarnowie i Opolu. Oczywiście przyglądamy się kolejnym miastom.

Dziś patrzymy przede wszystkim na zachodnio-południową część Polski, ale mamy również wstępne plany co do lokalizacji w stolicy - mówi Marcin Detko.

Sieć drogerii dm rośnie w Polsce, mat.pras.

Wychodzi na to, że dm otwiera w Polsce średnio jedną drogerię na miesiąc….

Można tak uśrednić nasz wynik. Uważam, że trzymamy bardzo dobre tempo, biorąc pod uwagę sytuację na rynku nieruchomości handlowych i to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Brak dostępności materiałów budowlanych, podnoszenie cen energii, załamania łańcuchów dostaw dają się we znaki wszystkim firmom, a my jesteśmy uzależnieni od naszych partnerów, którzy mają przed sobą coraz trudniejsze zadania związane z procesami administracyjnymi, jak i samą ich budową. Jednak – póki co – realizacja obiektów, w których chce być dm, przebiega bez większych problemów. Jesteśmy dobrej myśli.

Marcin Detko, Head of Expansion dm Drogerie Markt.

Stawiacie na duże czy kameralne drogerie?

Jesteśmy elastyczni. W zależności od lokalizacji i wielkości oraz potencjału miasta, wybieramy lokale o powierzchni od 400 do 700 mkw., najlepiej w sąsiedztwie operatora spożywczego i/lub w otoczeniu innych obiektów handlowych oraz sklepów znanych marek.

Polskie miasta czekają na nowe drogerie? W niektórych ośrodkach jest już dość ciasno…

Rynek jest nasycony, ale jest jeszcze miejsce dla operatorów takich jak dm, którzy różnią się od konkurencji ofertą, polityką cenową, ale i udogodnieniami dla klientów. Przyjazna aranżacja wnętrz sklepów sprawia, że zakupy są wygodne i przyjemne dla klientów. Obok bezpłatnego dozownika z wodą, w drogeriach dm znajdują się terminale foto z usługą natychmiastowego wydruku zdjęć i naklejek. Z przestronnych alejek i bogatej oferty produktów dla dzieci chętnie korzystają rodziny. Rodzice na miejscu znajdą przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych zaś dm przygotował bujanego konika oraz małe wózki zakupowe. To spory atut, który docenili już klienci na innych rynkach.

Dotychczasowe otwarcia są dowodem na to, że dm nie skupia się wyłącznie na dużych ośrodkach miejskich. Od czego zależy dobór lokalizacji?

Niezmiennie, chcemy być blisko docelowego klienta – w jego sąsiedztwie i na wyciągnięcie ręki. Wielkość miasta ma drugorzędne znaczenie podobnie jak format obiektu, do którego wchodzimy. Co więcej, nie spieszymy się z ekspansją – stawiamy na przemyślane pewne kroki. Do tej pory nasza strategia się sprawdza i będziemy ją kontynuować.

Drogerie dm ruszają w Polskę, mat.pras.

