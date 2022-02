Niemiecka sieć sportowa Snipes robi kolejne kroki do debiutu w Polsce

Przypomnijmy, 28 września prezes UOKIK wydał zgodę na przejęcie przez Snipes SE z siedzibą w Kolonii kontroli nad Distance z siedzibą w Poznaniu. Tym samym nabył również 31 sklepów polskiego detalisty.

Niemiecka sieć ze sportowym asortymentem zmienia szyld przejętych salonów na własny - poinformował pb.pl. Pierwsze sklepy w Katowicach, Opolu i Bielsku-Białej zyskały już nową aranżację. Kolejne sklepy pojawią się w najbliższych tygodniach. Firma planuje również otwarcie sklepu w obecnej aranżacji SNIPES 2.0 w Łodzi - podało DlaHandlu.pl.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Firma rusza również ze sprzedażą internetową. – Otwarcie naszego pierwszego sklepu internetowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stanowi pierwszy kamień milowy w naszej strategii wejścia na rynek. Kładziemy duży nacisk na naszą cyfrową działalność, więc naszym wyraźnym celem jest znaczne przekroczenie wydajności dawnego sklepu internetowego Distance. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze startu i obecnie planujemy terminowe wdrożenie naszej aplikacji SNIPES. Następnie przeniesiemy do Polski również nasz program lojalnościowy, SNIPES Clique, co pozwoli nam być w jeszcze bliższym kontakcie z naszą społecznością – mówi Jeanine Schneider, Sr. Head of Digital SNIPES.