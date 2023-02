Nasza nowa marka odpowie na gorący trend promujący zdrową żywność. Będzie to zupełnie nowy szyld sektora casual dining, lokowany - podobnie jak restauracje Olimp - głównie w galeriach handlowych - zapowiada Piotr Niemiec, prezes Gastromall Group.

Grupa Gastromall zawiesiła pracę ok. 40 proc. restauracji biurowych. Hybrydowy system pracy sprawia, że klientów jest mniej niż 50 proc. obłożenia.

Obecnie sieć Olimp liczy 108 restauracji . W 2022 r. udało się grupie Gastromall otworzyć sześć nowych lokalizacji.

W 2023 r. grupa Gastromall planuje otworzyć przynajmniej sześć nowych lokali.

Debiut nowego szyldu grupy Gastromall zaplanowano na drugą połowę roku. Koncept odpowie na potrzeby klientów centrów handlowych, którzy nie chcą korzystać z fast foodów.

Miniony 2022 rok był pełen zaskoczeń i czyhających na przedsiębiorców pułapek. Udało się wam je ominąć?

Piotr Niemiec, prezes zarządu Gastromall Group: To był wyjątkowy rok pod każdym względem, a dla gastronomii w ogóle ostatnie dwa lata były dotkliwe. Ledwo skończyła się pandemia, to wybuchła wojna w Ukrainie. Klienci przyglądali się każdej wydanej złotówce. Potem jeszcze zaczęła szaleć inflacja i ceny za energię elektryczną. Zatem przez cały miniony rok musieliśmy się borykać z różnymi perturbacjami. Można ten czas porównać do lotu z turbulencjami, ale na szczęście lądowanie było miękkie. Udało się zamknąć ten rok korzystnie.

Czy zamknęliście jakieś lokalizacje?

Tak, musieliśmy zamrozić część naszych restauracji w biurowcach. Wielu analityków twierdziło, że po pandemii pracownicy wrócą do biur w takim samym wymiarze, jak przed pandemią. Tak się nie stało. Zupełnie zmieniły się oczekiwania, zwłaszcza że na rynek wkroczyło pokolenie Z i młodsze, które zdecydowanie wybiera pracę w trybie zdalnym. W tej chwili na porządku dziennym jest np. trzydniowy home office. Praca hybrydowa po prostu nie wystarcza do tego, by utrzymać restaurację. Nawet gdy wynajmujący nam przekazują, że budynek jest skomercjalizowany na poziomie 80 proc., to tak naprawdę jest to teoretyczny traffik, ponieważ właśnie hybrydowy system pracy sprawia, że klientów mamy mniej niż 50 proc. obłożenia. Przy wzrastających kosztach zatrudnienia i mediów, nie da się utrzymać odpowiedniego poziomu usług.

Czy to oznacza, że Olimpu już w ogóle nie będzie w biurowcach?

Może nie będziemy definitywnie rezygnować, ale na pewno bardzo ostrożnie zamierzamy się teraz przyglądać wszystkim lokalizacjom biurowym. Na razie tam gdzie to jest możliwe, posiłkujemy się sprzedażą delivery w kompleksach biurowych.

Ile lokali w biurowcach tej chwili nie pracuje?

Zawiesiliśmy pracę ok. 40 proc. naszych restauracji biurowych. Przyznam, że przez kilkanaście miesięcy właściciele biurowców udawali, że nic złego się nie dzieje. Tymczasem dzisiaj jest zupełnie inaczej - są wyrozumiali i przyznają nam rację w tym, że nie ma jak prowadzić działalności operacyjnej przy tak nikłym obłożeniu związanym z powszechną pracą hybrydową. Zgadzają się też na wakacje czynszowe. Cały czas obserwujemy rynek i muszę przyznać, że to pochłania nam mnóstwo czasu, bo w każdej lokalizacji liczymy osoby przychodzące do pracy i prowadzimy indywidualne negocjacje. To naprawdę męczące.

Obecnie sieć liczy 108 restauracji Olimp. Czy, mimo zeszłorocznych wyzwań, udało się otworzyć nowe lokalizacje?

Tak, sześć nowych lokali pojawiło się w naszej sieci. To całkiem niezły rezultat. Obecnie przyglądamy się bacznie centrom handlowym. Pojawia się coraz więcej ciekawych propozycji przejęcia powierzchni handlowych, opuszczonych przez koncepty, którym się nie udało.

Tylko że nowych centrów handlowych już raczej na naszym rynku przybywać nie będzie.

Tak, ale to akurat dobrze. Nasycenie galeriami handlowymi w naszym kraju jest już duże. Branża dojrzała. Wiemy, jakich wyników można oczekiwać na poszczególnych rynkach regionalnych. Z drugiej strony - jako operator gastronomiczny z dwudziestoletnim doświadczeniem - wiemy, jakie galerie wybierać i czego oczekują klienci.

Niektórzy najemcy centrów handlowych przyznają, że są wręcz bombardowani propozycjami wynajęcia kolejnego lokalu. Wy też jesteście tak rozchwytywani?

Można tak powiedzieć, mamy mnóstwo propozycji. Bardzo mnie to cieszy. Na nowo wzrosło również zainteresowanie franczyzą sieci restauracji Olimp. Zgłaszają się do nas potencjalni partnerzy. Oznacza to, że wreszcie po dwóch latach marazmu, przedsiębiorcy na nowo uwierzyli w biznes gastronomiczny, a zwłaszcza w nasz segment casual dining. I słusznie, bo przecież zaspokajamy podstawową potrzebę klientów.

Czyli dzisiaj waszą główną drogą ekspansji sieci są galerie handlowe?

Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o retail parki, to uważam, że nasz koncept Olimp do nich nie pasuje. Jesteśmy nastawieni na klientów, którzy spędzają na zakupach dłuższy czas. Mogą się zmęczyć i zgłodnieć.

Skoro dostajecie tak wiele propozycji od zarządców galerii handlowych, to na ile nowych otwarć w tym roku się nastawiacie?

Pierwszy kwartał nowego roku w galeriach handlowych to czas indeksacji czynszów i rozliczenia kosztów za utrzymanie części wspólnych. Standardowo, ustalanie wysokości zaliczek za tę drugą pozycję trwa do końca marca, więc zamierzamy najpierw zebrać informacje o wysokości tych dopłat ze wszystkich centrów handlowych, z którymi rozmawiamy i dopiero potem podejmować decyzję. Dlatego w tym pierwszym kwartale wstrzymujemy się, żeby wszystko dobrze policzyć, bo naprawdę przez pochopną decyzję bardzo łatwo wpaść w pułapkę finansową. Wstępne dane wskazują na 15-procentową podwyżkę kosztów stałych i 10-procentową podwyżkę czynszu. Naszym planem minimum na ten rok jest sześć nowych lokali.

Czy to prawda, że grupa Gastromall w tym roku wzbogaci się o nową markę?

Tak, pracujemy nad tym. Widzimy, że rosną oczekiwania klientów, więc chcemy przygotować ofertę odpowiadającą na gorący trend promujący zdrową żywność. Będzie to zupełnie nowy szyld sektora casual dining, lokowany - podobnie jak Olimp - głównie w galeriach handlowych.

Centra handlowe się ucieszą, bo narzekają, że na polskim rynku brakuje nowych marek.

Jak najbardziej. Szczególnie, że ten koncept odpowie też na potrzeby klientów centrów handlowych, którzy nie chcą korzystać z fast foodów, a takich osób jest coraz więcej. W dodatku nowa marka będzie mogła spokojnie „pracować” pod jednym galeryjnym dachem w synergii z Olimpem. Debiut nowego szyldu zaplanowaliśmy na drugą połowę roku.

