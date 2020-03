Niestandardowe działania sieci handlowych. Tesco przyznaje nagrody dla pracowników

- Każdego dnia tysiące naszych kolegów i koleżanek pracuje, by zapewnić Polakom dostęp do żywności i innych niezbędnych produktów. Jestem niezmiernie dumny ze sposobu, w jaki koleżanki i koledzy w Tesco działają w tych wyjątkowych okolicznościach. Wszyscy zasługują na uznanie, a szczególnie chciałbym podziękować osobom pracującym w sklepach i centrach dystrybucji. – podkreśla Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska i dodaje – Od początku trwania epidemii dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym w obiektach Tesco, zarówno pracownikom, dostawcom, jak i klientom. Ich zdrowie i komfort są dla nas najwyższym priorytetem.

Jak informuje sieć handlowa w ciągu najbliższych dwóch tygodni we wszystkich sklepach Tesco przy kasach zostaną zamontowanie przegrody z pleksi. Dzięki temu klienci będą mogli czuć się jeszcze bezpieczniej w trakcie dokonywania zakupów. Szyba ochroni także pracowników, którzy cały czas mają dostęp do niezbędnych środków dezynfekujących, rękawiczek i chusteczek antybakteryjnych. Z myślą o klientach i o tym jak robią zakupy, wprowadzone zostały czytelne zasady i oznaczenia dotyczące bezpiecznej odległości w strefach kas i przy ladach oraz komunikaty zachęcające do płatności bezgotówkowych i zbliżeniowych. Wszyscy klienci zostali poproszeni o używanie rękawiczek jednorazowych w działach z produktami świeżymi. W zależności od sklepu, pieczywo znajduje się w odpowiednich pokrywach lub jest pakowane. Zamknięte zostały także wszystkie urządzenia służące do samodzielnego krojenia chleba. Została wzmocniona procedura mycia i dezynfekcji wózków, koszyków, poręczy, klamek, urządzeń scan&shop oraz kas. Z kolei wczoraj Tesco poinformowało o wprowadzeniu specjalnych godzin, w trakcie których seniorzy i osoby z grupy podwyższonego ryzyka będą mogły sprawnie dokonać zakupów.

Sklepy to nie jedyny obszar, w którym zostały podjęte dodatkowe środki bezpieczeństwa. Dwa centra dystrybucji Tesco codziennie pracują, by wszystkie dostawy sprawnie i bezpiecznie docierały do sklepów. Także tam wprowadzone zostały zaostrzone wymogi dotyczące dezynfekcji oraz zakaz wejścia dla osób trzecich, niezwiązanych z ich funkcjonowaniem; kierowcy dostarczający towary nie opuszczają kabin swoich samochodów podczas rozładunku.

Nowa sytuacja wymagała także przeorganizowania pracy wszystkich zespołów tak, by dopasować się do wyjątkowej sytuacji. Zmieniono sposoby pracy pracowników biura, a w nadchodzących tygodniach pracownicy biura w ramach akcji „Pomocne Dłonie” będą pomagać kolegom i koleżankom pracującym w sklepie. Nowe zasady zostały wprowadzone także w serwisie www.e-zakupy.tesco.pl. Klienci są proszeni o podanie informacji o przechodzeniu kwarantanny domowej i dostosowano zasady dostarczania zamówień internetowych oraz płatności za nie, by maksymalnie chronić pracowników i klientów. Tesco rozpoczęło także rekrutację nowych pracowników, którzy już zaczynają wspierać zespoły pracujące w sklepach i przy zamówieniach internetowych.