Liczni artyści zawitają 22 października do NoVa Park, by wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Artystów.

Dawid Borus, Robert Piekarski, Izabela Berdowska, Grażyna Nawrocka, Muzeum Lubuskie czy Akademia Tańca i Baletu FRU to tylko niektórzy artyści i instytucje z Gorzowa i okolic, którzy 22 października 2022 roku zawitają do NoVa Park, by wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Artystów.

Wydarzenie promujące i wspierające lokalnych twórców to okazja do spędzenia wolnego czasu w iście artystycznym klimacie.

W programie m.in. warsztaty ceramiczne, występy taneczne oraz przedstawienia teatralne.

Niezła sztuka zawita do NoVa Park.Ponieważ 25 października przypada Międzynarodowy Dzień Artystów, w najbliższą sobotę w godzinach 12.00-19.00 w NoVa Park będzie można poznać z bliska lokalnych twórców oraz instytucje kulturalne, które każdego dnia wzbogacają życie i wolny czas mieszkańców naszego regionu. Obecni podczas wydarzenia wystawcy zaprezentują swoją działalność oraz chętnie opowiedzą o swojej pracy. Sobotnie spotkanie to doskonała inspiracja do odkrycia własnych nowych zainteresowań.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W przestrzeni NoVa Park pojawią się: Dawid Borus (fotografia), Robert Piekarski (digital art), Studio Teatralne dla dzieci i młodzieży, Muzeum Lubuskie, Szkoła Tańca Aluzja, Pracowania JaWa, Jack Rost Bonsai Manufacture, Big Flowers by Yuliia, Akademia Tańca i Baletu FRU, Koło Gospodyń Miejskich Gorzów, ceramika Grażyna Nawrocka, Izabela Berdowska (biżuteria), Klaudia Kluk Candles_dus (soy_candles), Monika Bechta (maskotki), Alicja w krainie rękodzieła, Kamila Biniarz Kabiha (rękodzieło).

25 października przypada Międzynarodowy Dzień Artystów.

Obudź w sobie artystyczną duszę w Międzynarodowy Dzień Artystów w NoVa Park! Poznaj lokalnych twórców i zaraź swoje pociechy nowym hobby podczas warsztatów artystycznych. Wspólnie z artystami z naszego regionu pokażemy, że w Gorzowie wiele się dzieje i sztuki nie musimy szukać daleko. Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej kultury do NoVa Park już 22 października! – mówi Anna Szcześniak, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.

Ważną częścią wydarzenia będą warsztaty artystyczne dla najmłodszych. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach ceramicznych, warsztatach tanecznych i teatralnych oraz warsztatach artystycznego cięcia drzewka bonsai. Wydarzenie umilą także występy taneczne w wykonaniuoraz mini przedstawienie

Międzynarodowy Dzień Artystów w NoVa Park odbędzie na poziomie 0, w okolicach windy panoramicznej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.