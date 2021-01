Niezwykłe miejsce w CH Pogoria

Obostrzenia związane z pandemią w różnym stopniu dotknęły wiele branż. Galerie sztuki od miesięcy z utęsknieniem czekają na ponowne otwarcie. Aby umożliwić miłośnikom sztuki kontakt z zasobami artystycznymi Pałacu Kultury Zagłębia, w ostatnim dniu grudnia 2020r. w CH Pogoria wystartował nowy projekt – jedna z witryn w popularnym pasażu vis-à-vis supermarketu Auchan przemieniła się w mini-galerię sztuki.

Pierwsza ekspozycja Banku Kultury, będąca rozszerzeniem wystawy w Galerii Sztuki PKZ, która obecnie pozostaje niedostępna dla publiczności, obejmuje prace młodego malarza i grafika, Karola Gawrońskiego.

– Nie istnieją tematy, które stanowiłyby tabu dla twórczości Karola Gawrońskiego i to zarówno w kwestii treści obrazów, jak i samego warsztatu. Interesuje go niemal wszystko. Artysta zwraca uwagę na szczegóły związane z codziennością. Rysując, komentuje otaczającą rzeczywistość – wyłapuje podwórkowe historie, sytuacje pozornie najzwyklejsze. Stale eksperymentuje też z rozbudowaną paletą narzędzi rysunkowych i malarskich, by właściwie zapisać podpatrzone sceny - zachęcają organizatorzy wystawy.

– Bank kultury to działanie artystyczne w myśl hasła „galeria w galerii”, dające dostęp do sztuki na wyciągnięcie ręki szerokiemu gronu odbiorców. W Pogorii z radością gościmy podobne inicjatywy, wspieramy lokalne instytucje kultury i promujemy wartościowych lokalnych artystów – mówi Adriana Binczek-Chłond, Dyrektor CH Pogoria. – Czas pandemicznych ograniczeń to moment, kiedy współpraca jest kapitałem nie do przecenienia – wierzymy, że wystawy i kolejne aktywności artystyczne PKZ w Pogorii będą wartością dla odwiedzających nas miłośników sztuki oraz samych artystów – dodaje Adriana Binczek-Chłond.

Do 17 stycznia kontakt z ekspozycją możliwy jest wyłącznie „zza szyby”. Organizatorzy liczą na to, że wraz z poluzowaniem obostrzeń w funkcjonowaniu galerii handlowych, możliwe będzie umożliwienie koneserom sztuki bliższego kontaktu z eksponatami we wnętrzu zajmowanego lokalu. W planach są także ekspozycje prac instruktorów dąbrowskiej placówki kulturalnej oraz warsztaty artystyczne. Wystawa prac Karola Gawrońskiego dostępna będzie do 12 lutego.