Nike powiększy salon w Designer Outlet Gdańsk

Powierzchnia salonu Nike po powiększeniu będzie wynosiła aż 750 mkw. co oznacza, że wzrośnie prawie dwukrotnie. Tym samym to właśnie w Designer Outlet Gdańsk znajdzie się największy salon tej marki na Pomorzu.

Prace budowlane rozpoczną się po długim weekendzie majowym i planowo mają potrwać do listopada.

- Zdecydowaliśmy się na tak szeroko zakrojoną rozbudowę salonu Nike, ponieważ jest to jeden z ulubionych sklepów naszych klientów i cieszy się dużą popularnością. Decyzję o tym kroku podjęliśmy wspólnie z naszym partnerem biznesowym, marką Nike, który podobnie jak my stale stara się sprostać rosnącym oczekiwaniom kupujących. W efekcie klienci będą mieli do dyspozycji najszerszą na Pomorzu ofertę marki, i co ważne w formacie outlet, w stale obniżonych cenach. – komentuje Centre Manager Designer Outlet Gdańsk, Ireneusz Homa.

W związku z zaplanowanymi pracami, zmianie ulegnie także układ jednego z głównych wejść do centrum, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie salonu Nike. Oznacza to, że w związku z tą inwestycją modernizacji będzie poddana także fasada z nowym wejściem do budynku, położona od strony latarni morskiej – symbolu centrum Designer Outlet Gdańsk.

- Wraz ze startem prac dotychczasowe wejście od strony latarni morskiej zostanie zamknięte, ale tuż obok powstanie tymczasowe wejście do Designer Outlet Gdańsk, z którego swobodnie będą mogli korzystać klienci. Do nowego wejścia będą kierowały oznakowania i informacje widoczne z parkingu. – wyjaśnia Ireneusz Homa.

Rozpoczęcie prac wiąże się z niewielkimi zmianami w ruchu prowadzonym od strony północnej budynku. Wykonawca przeorganizuje go w taki sposób, by utrudnienia były jak najmniej odczuwalne dla odwiedzających.