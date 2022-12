O tym jest najnowsza aktywacja z okazji mikołajek, którą przygotowała Żabka Jush. Dzieci w wieku przedszkolnym pokazują, że najważniejszą rzeczą w życiu są wspomnienia.

A najfajniejsze prezenty to takie, które gwarantują mnóstwo wspomnień.

Dlatego w aplikacji Żabka Jush z okazji mikołajek od 6 grudnia są dostępne specjalne bilety za symboliczną złotówkę.

Upoważniają do wejścia do:

Uruchomienie naszej usługi to odpowiedź na realne potrzeby konsumentów. Oczekują, że dostaną zakupy tu i teraz. Chcą rozwiązań ułatwiających życie. My to im oferujemy, dzięki czemu są w stanie zyskać więcej wolnego czasu. Na przykład na zrobienie czegoś fajnego, z tymi których kochają najbardziej – mówi Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Lite e-Commerce.