Notino: Liczba zamówień jak w okresie Bożego Narodzenia

Jak kryzys wywołany koronawirusem wpłynął na platformy e-commerce jak Notino? Czy można powiedzieć, że jest to branża, której kryzys nie dotyczy?

To zależy od branży, ale kryzys dotknął również platformy e-commerce. Produkty kosmetyczne są niezbędne w codziennym życiu, więc tak naprawdę ludzie, będąc w domach, chętniej robili zakupy online. Liczba zamówień jest obecnie prawie taka sama jak w okresie Bożego Narodzenia, a w niektórych krajach jest nawet większa.

Widzimy, że klienci przestawili się na zakupy internetowe, co jest spowodowane wstrzymaniem tradycyjnego handlu. Jesteśmy świadkami sytuacji, w której czynnik zewnętrzny poważnie wpłynął na sprzedaż tradycyjną, dlatego możemy się teraz spodziewać, że ludzie będą zwracać większą uwagę na działalność sklepów internetowych, choć wcześniej nie był to główny obszar ich zainteresowań. W związku z tym możemy oczekiwać większej liczby konkurentów w dziedzinie e-commerce.

Firma rozwija również sieć salonów w galeriach handlowych. Jakie działania podjęła w tym segmencie?

Postanowiliśmy zamknąć nasze sklepy we wszystkich krajach, mimo że nie wszędzie było to odgórnie narzucone. Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest dla nas najważniejsze. Teraz wracamy do otwierania sklepów tam, gdzie jest to możliwe przy zapewnieniu środków bezpieczeństwa.

Jak zmieni się rynek tradycyjnego handlu - czy planują Państwo pozostać w galeriach?

Mówiąc długoterminowo, nie sądzę, aby nastąpiły jakieś istotne zmiany w tej kwestii. Może będzie inne podejście do ochrony pracowników, może niektóre środki bezpieczeństwa pozostaną na dłużej (np. ściana ochronna między klientem a sprzedawcą). To może doprowadzić do zmiany nastawienia konsumentów do tradycyjnej formy zakupów.

Jak wygląda sytuacja w Państwa firmie - jak działania są podejmowana, by ograniczyć wpływ kryzysu na działalność spółki?



Jak już wspomniałem, bezpieczeństwo naszych pracowników od samego początku było naszym priorytetem. Wprowadziliśmy pracę zdalną, nawet nasi pracownicy call center mogą pracować z domu.

W magazynie wprowadziliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa takie jak kontrola temperatury przy wejściu, zachowanie odpowiedniego dystansu między pracownikami czy regularna dezynfekcja pomieszczeń. Zapewniliśmy także naszym pracownikom maseczki do twarzy oraz żele odkażające na własny użytek. Staramy się również, aby osoby z różnych zmian nie spotykały się ze sobą. Ponadto, przeprowadzamy bardzo skuteczne czyszczenie ozonem, aby zredukować ryzyko zarażenia do minimum.

Dziękuję za rozmowę