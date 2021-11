Notino nabiera rozpędu. Wchodzi na nowe rynki i inwestuje w centra dystrybucyjne

Notino będzie oferować swoje usługi już w 28 krajach europejskich.

W przyszłym roku, w ramach dalszej ekspansji drogerii internetowej planowana jest także rozbudowa sieci centrów dystrybucyjnych.

– Ekspansja na rynki zagraniczne zawsze wymaga dużego nakładu pracy i wiąże się z wieloma wyzwaniami, jak zapoznanie się z lokalnym systemem prawnym, opracowanie logistyki, zwiększenie zapasów magazynowych i powierzchni centrów dystrybucyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam sprawnie wprowadzić usługi Notino na cztery nowe rynki jednocześnie, dzięki czemu jesteśmy już obecni w 28 krajach europejskich. Mogę zapewnić, że nie jest to ostateczna liczba – mówi Zbyněk Kocián, CEO Notino.

W ubiegłym roku Notino otworzyło również drugie centrum dystrybucyjne. Zamówienia wysyłane są teraz nie tylko z Czech, ale również z Rumunii, która zaopatruje też Grecję i Bułgarię. W przyszłym roku Notino planuje otwarcie kolejnego centrum dystrybucyjnego, tym razem we Włoszech.

– Naszym głównym celem jest zapewnienie jak najlepszej obsługi naszym klientom i wysyłanie ich zamówień tak szybko, jak to tylko możliwe. Nowe centrum dystrybucyjne w Rumunii znacznie przyspieszyło dostawy do południowo-wschodniej Europy. Jeżeli chodzi o nasze kolejne centrum dystrybucyjne, mamy takie same oczekiwania. Włochy są jednym z naszych kluczowych rynków i ta lokalizacja pomoże nam obsługiwać klientów nie tylko tam, ale także w Hiszpanii i Portugalii – dodaje Kocián.

W najbliższych planach drogerii jest także rozwijanie kategorii zdrowie – jeszcze w tym roku w ofercie sklepu internetowego w Czechach, pojawi się szeroka gama wyrobów medycznych, leków dostępnych bez recepty, witamin czy odżywek i suplementów dla sportowców.

Notino zakończyło 2020 rok z rekordowym obrotem na poziomie ponad 560 milionów Euro. Wyniki odnotowane przez czeskiego giganta branży kosmetycznej były wyższe aż o 42 procent w porównaniu rok do roku.

Polski rynek odpowiadał za 19,5 procent wypracowanego rocznego obrotu marki. W 2021 roku czeski gigant branży kosmetycznej zwiększył swoje portfolio do 80 tys. produktów, wśród których znalazło się wiele polskich marek, jak m.in.: LaJuu, BodyBoom, Yope, Vianek, Sylveco, Inglot czy Dr. Irena Eris. Z racji, że Notino chce odpowiadać na potrzeby, jak najszerszego grona klientów, w ofercie sklepu internetowego pojawiła się nowa kategoria produktów przeznaczonych dla matek i dzieci.