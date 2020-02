Notino stawia na Manufakturę

Do grona najemców Manufaktury dołączyła perfumeria Notino. Otwarcie pierwszego salonu tej marki w Łodzi spotkało się z dużym entuzjazmem, zwłaszcza miłośników idei smart shopping. Salon Notino, pełen nowoczesnych rozwiązań technologicznych, znakomicie wpisuje się w politykę tenant-mix Manufaktury, zakładającą dywersyfikację oferty, również z segmentu beauty.

Notino to do niedawna jedna z najpopularniejszych internetowych perfumerii (dawne iPerfumy.pl), obecnie dynamicznie rozwijająca sieć salonów stacjonarnych. Słynie z oferty oryginalnych produktów topowych marek w dobrych cenach. - Smart shopping to aktualnie jeden z najsilniejszych trendów konsumenckich, stąd też obecność Notino w portfolio Manufaktury znacząco wzbogaca naszą ofertę – mówi Agnieszka Mikurenda, Tenants Relations Manager Manufaktury.

Manufaktura stawia na marki, które podążają za zmieniającymi się potrzebami klientów, oferujące nowoczesne usługi.

Tak jest też w przypadku Notino, które – jak na brand wywodzący się z e-commerce przystało – ma w swojej ofercie usługę click & collect, umożliwiającą zakup produktów przez Internet i odbiór w salonie w Manufakturze. Kolejnym ukłonem w kierunku klientów ceniących nowe technologie są tablety, na których można zapoznać się z pełną ofertą Notino. – Doceniamy nawet takie drobiazgi, jak choćby elektroniczne cenówki, dzięki którym klient ma pewność, że salon oferuje aktualne, atrakcyjne ceny, dokładnie takie, jak w Internecie. Te udogodnienia już spodobały się naszym klientom, którzy cenią wygodę, nowoczesność i atrakcyjną ofertę – przypomina Monika Długosz-Łempicka, dyrektor marketingu Manufaktury. I dodaje: - W Manufakturze trwa właśnie wielka modernizacja, więc już za kilka miesięcy my również zaproponujemy innowacyjne rozwiązania, znacząco podnoszące komfort odwiedzających nasz obiekt.

W ofercie Notino oprócz szerokiego wyboru perfum, kosmetyków pielęgnacyjnych i makijażowych oraz profesjonalnych produktów do włosów, są także świece i zapachy do domu. - Nasz sklep w Manufakturze jest urządzony zgodnie z najnowszymi wytycznymi, z wydzieleniem wyjątkowej, ekskluzywnej strefy zapachów niszowych.

Niebawem w Manufakturze pojawi się przyjazny spot do makijażu i pielęgnacji cery – zapowiada Jérôme Poussin, retail director Notino.

Notino ma obecnie 8 sklepów w Polsce i 27 w Europie. Salon w Manufakturze mieści się na piętrze galerii handlowej i ma powierzchnię 256,45 mkw.