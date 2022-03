NoVa Park jednoczy lokalnie i nie tylko

Projekty związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa jak organizacja punktu szczepień Prima Familia na terenie centrum czy akcja „Nie bądź łosiem. Zostań reniferem” - to przykłady akcji w gorzowskim obiekcie.

Od kilku lat centrum współpracuje też z WWF Polska, angażując się w akcję „Godzina dla Ziemi”.

„Godziny wyciszenia” w każdy wtorek od 15.00 do 18.00 w NoVa Park to czas, kiedy wyłączone są: muzyka oraz monitory reklamowe, a oświetlenie częściowo przygaszone.

– Idea sąsiedzkości, czyli zawiązywanie, tworzenie i umacnianie sąsiedzkich relacji z najbliższym otoczeniem bardzo dobrze wpisuje się w filozofię naszego centrum handlowego. Chcemy być przyjaznym sąsiadem dla mieszkańców Gorzowa i okolic oraz zapewniać im doświadczenia wykraczające poza tradycyjne zakupy np. poprzez udział w wartościowych projektach. Akcje prozdrowotne czy proekologiczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych Klientów, a to pokazuje, że warto, abyśmy się w takie inicjatywy angażowali i pokazywali swoją „ludzką” twarz” – mówi Anna Krajczyńska, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.

„Nie bądź łosiem. Zostań reniferem”, która w zabawny sposób zachęcała klientów NoVa Park do noszenia maseczek. Ale nie tylko. Na terenie centrum odbyło się już kilka edycji zbiórki krwi, w ramach których zebrano łącznie 60 tys. mililitrów kropli życia.

Inną inicjatywą promującą zdrowie jest akcja „Młodzi duchem”, którą organizujemy w lutym i marcu tego roku, w ramach której osoby powyżej 60. roku życia mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach sportowych w klubie fitness Fabryka Formy. Wspólnie siłownią zorganizowali wydarzenie „Dzień zdrowia”, podczas którego mieszkańcy Gorzowa i okolic mogli skorzystać z darmowych konsultacji dietetycznych i trenera personalnego.

Inicjatywy proekologiczne NoVa Park

Od kilku lat centrum współpracuje z WWF Polska, angażując się w akcję „Godzina dla Ziemi”. Pracownicy NoVa Park wspierają również lokalne projekty – w zeszłym roku, z okazji Dnia Ziemi, zespół z NoVa Park wziął udział w sprzątaniu brzegu Warty, którego pomysłodawcą byli gorzowscy wędkarze. W zeszłym roku do galerii zawitał projekt „Planeta Energii”, którego celem jest promowanie wśród dzieci wiedzy o energii elektrycznej i ważnych tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Regularnie poddaje się również procesowi certyfikacji BREEAM® In-Use, który jest jednym z najważniejszych w Europie systemów oceny budynków pod względem ekologicznym. Tegoroczna ocena to wynik „excellent" („doskonały”) w kategorii „Asset Performance” oraz „very good” („bardzo dobry”) w kategorii „Building Management”.

NoVa Park wspiera szeroko pojętą kulturę

W marcu tego roku zaangażowało się w wystawę plakatów Andrzeja Pągowskiego „Wajda na nowo” w Muzeum Lubuskim – to ekspozycja z 60 plakatami filmowymi ukazująca całą twórczość wielkiego mistrza kina - Andrzeja Wajdy!

Wraz z początkiem agresji Rosji na Ukrainę uruchomiono na terenie NoVa Park punkt zbiórki darów dla osób przybywających z Ukrainy, które to dary przekazujemy następnie do gorzowskich organizacji wspierających uchodźców m.in. do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Gorzowie, LOWES (Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej), przy którym działa punkt informacji dla cudzoziemców oraz PCK (Polski Czerwony Krzyż).