W ciągu minionego kwartału w centrum pojawiło się trzech nowych najemców: butik z modą damską Echo Fashion, sklep Intimissimi oraz Prezent Marzeń.

Poza coraz większym wyborem produktów i usług, centrum zaoferowało swoim klientom także szeroki wachlarz ciekawych wydarzeń.

W 2023 roku NoVa Park nie zwolnił tempa rozwoju. Pomimo inflacji i związanych z nią zmian w preferencjach konsumentów, wskaźnik odwiedzalności (FF) zwiększył się o 14,9 proc., a indeks obrotów (TO) wzrósł aż o 25 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Wartość średniego koszyka zakupów podniosła się w stosunku do ubiegłorocznej aż o 8 proc. w analogicznym okresie. Świadczy to niewątpliwie o atrakcyjności oferty NoVa Parku, efektywnym dobieraniu najemców oraz pozytywnym wizerunku w oczach klientów.

W ciągu minionego kwartału w centrum pojawiło się trzech nowych najemców: butik z modą damską Echo Fashion, sklep Intimissimi oraz Prezent Marzeń. Ponownie otwarty został salon CCC, wzbogacony o nową funkcjonalność – strefę eobuwie.pl, w której klienci mają jeszcze więcej możliwości wyboru, przymierzania i zamawiania obuwia. Pierwsze trzy miesiące tego roku były również czasem odnawiania umów z dotychczasowymi najemcami, którzy właśnie NoVa Park wybrali jako najlepsze miejsce do prowadzenia swoich biznesów. Współpracę z centrum przedłużyli następujący najemcy: Empik, Eko-Pral, Yves Rocher, Blue Shadow, Zielone Zoo, Game Arena, 50 Style, Ziaja, Acapulco, Calzedonia, Świat Książki oraz Pitbull.

CH NoVa Park. Fot. Mat. pras.

Pierwszy kwartał tego roku w NoVa Parku obfitował w liczne wydarzenia, które miały na celu zainteresować klientów i pogłębić dobre relacje z otoczeniem. W ramach działań CSR-owych w styczniu zorganizowano „Galerię Młodych Artystów” pod patronatem Fundacji Nowy Rozdział, by wesprzeć lokalnych twórców, a jednocześnie przybliżyć sztukę klientom centrum. Pod koniec stycznia w NoVa Parku zorganizowano pierwszą w Gorzowie akcję „Wiosłuj dla WOŚP”, w ramach której setki gorzowian wzięły udział w sportowym wyzwaniu oraz wspólnym zbieraniu pieniędzy do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Debiut okazał się sukcesem, ponieważ Gorzów Wielkopolski zdobył 3. miejsce wśród wszystkich startujących miast. Natomiast w lutym przed galerią stanął Krwiobus i odbyła się akcja krwiodawstwa, przeprowadzona we współpracy z gorzowskim Oddziałem Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

W pierwszych trzech miesiącach roku w NoVa Parku nie zabrakło również akcji pro sprzedażowych, które jednocześnie wspierały najemców i uprzyjemniały zakupy klientom. W czasie akcji walentynkowej oraz promocji wiosennych kolekcji, odwiedzający centrum otrzymywali atrakcyjne upominki w zamian za zakupy. Ponadto, dużym zainteresowaniem klientów cieszyły się warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych, organizowane podczas akcji walentynkowej, ferii zimowych oraz marcowego wydarzenia modowego. W działania zaangażowani byli również najemcy, którzy mieli okazję bliższego przedstawienia oferty swoich sklepów i salonów usługowych m.in. podczas zorganizowanych w NoVa Parku pokazów wiosennych kolekcji.

Przez pozostałą część roku NoVa Park z pewnością nie zwolni tempa. Centrum szykuje kolejne akcje, skrojone na miarę potrzeb zarówno klientów, jak i najemców. Owocna współpraca z kontrahentami niesie ze sobą nie tylko regularne wznawianie dotychczasowych umów, ale także nowe otwarcia najemców, którzy widzą w NoVa Parku potencjał do realizowania swoich celów biznesowych. Dostrzeganie oczekiwań i odpowiadanie na wyzwania zmieniającego się rynku sprawiają, że NoVa Park utrzymuje silną pozycję lokalnego lidera rynku.

