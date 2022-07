NoVa Park w Gorzowie świętuje: bony towarowe z okazji 10 lat

Karty podarunkowe NoVa Park to karty przedpłacone, które kupujący może zasilić dowolną kwotą. Obdarowany może przy ich pomocy zapłacić za zakupy w niemalże wszystkich sklepach zlokalizowanych na terenie NoVa Park.

Karty podarunkowe NoVa Park funkcjonują jak standardowa karta płatnicza z określonym limitem środków.

Kartę można zasilić kwotą od 50 złotych do 1 000 złotych.

Jej ważność wynosi 12 miesięcy od daty załadowania.

Kupując kartę podarunkową klient płaci tylko równowartość jej zasilenia, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

Kartę można wykorzystać w praktycznie każdym salonie na terenie centrum, za wyjątkiem banku, kantoru, punktów telefonii komórkowej, RUCH, New York Hot Dog oraz sklepu Diverse.

- Karta podarunkowa NoVa Park to udany prezent i rozwiązanie na każdą okazję - urodziny, imieniny, ślub, rocznicę czy święta. Alternatywa dla kwiatków czy nietrafionych prezentów, ponieważ to obdarowywany sam zdecyduje, jaki upominek ucieszy go najbardziej! – mówi Anna Szcześniak, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.