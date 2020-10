NoVa Park z nowymi najemcami w III kwartale

Niepewność związana z rozwojem pandemii koronawirusa miała hamować decyzje inwestycyjne, jednak przeczą temu działania leasingowe NoVa Park. W trzecim kwartale 2020 roku do grona najemców gorzowskiego Centrum dołączyły nowe marki – tysięczny sklep PEPCO w Polsce, pierwszy w województwie lubuskim sklep marki Homla, a także drogeria Silcare. Wielu najemców zdecydowało się prolongować swoje umowy na kolejne lata, a marka Kubenz niemal trzykrotnie powiększyła swój salon w NoVa Park. jak czytamy w informacji prasowej, zmiany na mapie najemców potwierdzają wielki potencjał gorzowskiego centrum handlowego oraz pokazują, że realizowana w czasie pandemii koronawirusa polityka centrum sprawdziła się.



Intensywne wsparcie najemców

Jednym z głównych celów stojących przed marketingiem NoVa Park po lockdownie jest odzyskanie footfall oraz odbudowa obrotów. Realizacji tych celów ma służyć zmodyfikowana w obliczu pandemii koronawirusa strategia marketingowa, w której bardzo duży nacisk kładzie się na intensywną promocję najemców NoVa Park. Głównym narzędziem wspierającym najemców stały się akcje prosprzedażowe, które odpowiadają zarówno na potrzeby najemców, jak i klientów Centrum.



Uzupełnieniem akcji prosprzedażowych były działania aktywizujące footfall, które powoli wprowadzaliśmy w trzecim kwartale, ale w zmienionej formule – jako akcje realizowane na zewnątrz, na placu przed NoVa Park. W takiej formie odbył się w sierpniu piknik rodzinny, a we wrześniu turniej tańca ulicznego FG CHAMP 2020.



Najemców wspierały także kampanie wizerunkowe – kampania promująca letnie wyprzedaże oraz kampania promująca nowe kolekcje na sezon jesień-zima 2020. Obie podkreślały bezpieczeństwo zakupów w NoVa Park, a dzięki wykorzystaniu wielu kanałów komunikacji docierały do bardzo szerokiego grona mieszkańców Gorzowa i okolic.



Bezpieczeństwo przede wszystkim



NoVa Park kładzie mocny nacisk na zasady bezpieczeństwa higienicznego obowiązujące w NoVa Park. Temu celowi służy chociażby akcja rozdawania klientom jednorazowych maseczek, która ma pokazać, że NoVa Park podejmuje działania w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie Centrum. Od początku marcu podjęto działania mające na celu profilaktykę i zapobieganie potencjalnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dostosowano się do wytycznych dla funkcjonowania obiektów handlowych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz wprowadzono dodatkowe działania i procedury higieniczne mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom obiektu m.in. nielimitowany dostęp do środków dezynfekujących, przeszkolenie serwisów porządkowych i ochrony tak, by służyły odwiedzającym wsparciem i radą, oznaczenia zasad bezpieczeństwa praktycznie „na każdym kroku” w NoVa Park czy komunikaty wizualne i głosowe przypominające o stosowaniu się do wymogów.

