Rosnące wskaźniki, nowi najemcy i zacieśnianie relacji z otoczeniem – ubiegły rok był dla centrum handlowego NoVa Park zdecydowanie korzystny.

W ciągu 10 lat swojego istnienia NoVa Park zyskał status regionalnego lidera wśród centrów handlowych.

Firma połączyła swój rozwój z dbaniem o ekologię i wspieraniem lokalnej społeczności.

Dynamicznemu rozwojowi NoVa Park towarzyszyło wdrożenie programu kart podarunkowych.

Liczby wyraźnie wskazują na to, że rok 2022 był dla NoVa Park rokiem wzrostu: wskaźnik odwiedzalności (FF) wzrósł o 31 proc. w stosunku do 2021 roku, natomiast indeks obrotów (TO) zwiększył się o 33 proc. Dla porównania: w 2022 FF wzrósł o 6,7 proc., TO o 21 proc., a Basket AVG o 13,4 proc. w stosunku do 2019 r. O niezaprzeczalnym rozwoju w ubiegłym roku świadczy także liczba nowych najemców - w ubiegłym roku było ich aż dwunastu, a łącznie wynajęli ponad 2200 mkw. powierzchni centrum.

Do najemców, którzy w ubiegłym roku zdecydowali o zlokalizowaniu swoich sklepów i punktów usługowych w NoVa Park, należą: Fielmann, Olimp Store, Outhorn, Hebe, Kraina Serów, Change lingerie, Tous, Ispot, So Coffee, Careffour,Monnari bags&accesories FEMESTAGE oraz lokalna kawiarnia Górka i Kulka. Tym samym centrum znacznie poszerzyło ofertę handlową dla swoich klientów. Nastąpiły również 3 relokacje sklepów Home&You, Świat GSM oraz Top toys, którzy otworzyli lokale na większej powierzchni oraz w nowej aranżacji, ponadto 28 najemców zdecydowało się przedłużyć umowy na kolejny okres.

Dynamicznemu rozwojowi NoVa Park towarzyszyło wdrożenie programu kart podarunkowych, który wystartował w lipcu 2022 roku i umożliwił nawiązanie jeszcze bliższych relacji z klientami. Zacieśnianiu relacji sprzyjają też akcje marketingowe, których zorganizowano w ubiegłym roku prawie 40, a także zaangażowanie centrum w życie lokalnej społeczności Gorzowa. NoVa Park regularnie zaprasza do współpracy miejscowe firmy, włączając je w działania CSR skierowane do okolicznych mieszkańców.

Współdziałanie z gorzowskimi artystami pozwoliło w ubiegłym roku zorganizować Międzynarodowy Dzień Artystów, podczas którego udało się przybliżyć sztukę klientom centrum i pokazać, że jest ona na wyciągnięcie ręki. Udana współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami miała miejsce również w czasie organizacji targów pracy i kariery zorganizowanych na terenie NoVa Park. W trakcie wydarzenia klienci centrum mieli okazję poznać bliżej lokalnych pracodawców, a także poszukać własnej ścieżki rozwoju przy pomocy porad profesjonalnego doradcy zawodowego.

Dobrosąsiedzkie relacje NoVa Park pielęgnuje także współpracując regularnie z Urzędem Miasta, klubem żużlowym „Stal Gorzów”, organizacjami charytatywnymi, takimi jak WOŚP oraz wieloma miejscowymi instytucjami i fundacjami. Dekadę działań NoVa Park na terenie Gorzowa ukoronowały 10. urodziny centrum, przypadające na 18 kwietnia 2022. Podczas nich miały miejsce liczne promocje skierowane do klientów, dla których nie zabrakło również urodzinowych słodkości, a także konkursu, w którym główną nagrodą był weekend z kamperem.

Ważnym aspektem działalności NoVa Park jest promowanie postaw ekologicznych i wdrażanie działań zakładających dbanie o planetę. Z tego powodu od początku swojej działalności stawiamy na bycie eko i zrównoważony rozwój. Dowodem na to, że NoVa Park jest obiektem sprzyjającym środowisku jest coroczne poddawanie się ocenie zgodności z kryteriami BREEAM In-Use, która od 9 lat za każdym razem jest pozytywna i potwierdza certyfikację obiektu. Dbaniu o zasoby naturalne sprzyja również zielone otoczenie naszego centrum, które łącznie zajmuje 7200 mkw., czyli aż 17 proc. całej powierzchni należącej do terenu NoVa Park. Na zewnętrznym patio budynku stworzono oczko wodne z rybkami, które jednocześnie pełni funkcję zbiornika retencyjno-opadowego, a otaczająca je zieleń wspiera bioróżnorodność – mówi Maciej Tatała, dyrektor CH Nova Park.

Na terenie centrum nie zabrakło również karmników dla ptaków i domków dla owadów. Istotną częścią działań ekologicznych jest współpraca NoVa Park z regionalnymi podmiotami. Centrum współdziała corocznie z WWF Polska przy akcji „Godzina dla Ziemi” oraz wspiera lokalne projekty działające w ramach „Dnia dla Ziemi”. W 2022 zaangażowało się również w gorzowską akcję „Wymień odpady na kulturalne wypady” w roli partnera wydarzenia.

Ponadto w NoVa Park nie brakuje na co dzień działań edukacyjnych i informacyjnych w kwestii ochrony środowiska, prowadzonych m.in. w formie warsztatów dla dzieci. Ekologiczny jest także system ogrzewania i chłodzenia zastosowany w centrum, który obejmuje system pomp ciepła o sprawności COB około 4,5, a także system rekuperacji na centralach wentylacyjnych wspierający oszczędne gospodarowanie ciepłem i energią. Dodatkowo NoVa Park dokonuje wstępnego oczyszczania ścieków, dzięki zastosowaniu separatorów substancji ropopochodnych oraz tłuszczowych.

W związku z ociepleniem klimatu, rosnącymi cenami energii i koniecznością jej oszczędzania, która jest obecnie absolutną podstawą ekologicznego podejścia, w NoVa Park w 2022 roku wdrożono rozwiązania umożliwiające oszczędności, takie jak: modernizacja instalacji oświetleniowych oraz skrócenie czasu ich pracy, optymalizacja pracy instalacji HVAC, zmiana harmonogramów pracy urządzeń dźwigowych, a także dopasowanie ustawień instalacji grzewczej i urządzeń podgrzewających wodę. Istotnym elementem oszczędności była także edukacja personelu i pracowników w tej kwestii. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom udało się uzyskać oszczędność energii na poziomie 9 proc. w stosunku do 2021 roku.

NoVa Park to centrum położone w samym centrum Gorzowa Wielkopolskiego, wyróżniające się na tle konkurencji najszerszą w regionie ofertą handlową, zapewniające odpowiedni tenant mix i komfortową przestrzeń wypoczynkową dla klientów. Cechuje je przyjazne podejście do rodzin z dziećmi i liczne udogodnienia, takie jak pokój dla maluszka czy miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi. W 2023 roku NoVa Park stawia przed sobą nowe wyzwania z zakresu wprowadzania oszczędności energii i bycia miejscem jeszcze bardziej proekologicznym, przy jednoczesnym utrzymywaniu roli lidera i budowaniu przyjaznych relacji z klientami oraz lokalną społecznością. W ramach tych działań centrum uruchomi stację ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu na poziomie 0, która obejmie 3 miejsca. Wśród celów NoVa Park zakłada również wprowadzenie do centrum nowych marek, negocjowanie i przedłużanie umów z obecnymi najemcami oraz liczne akcje marketingowe, które jeszcze bardziej zaangażują dotychczasowych klientów i pomogą przyciągnąć nowych. Pojawią się również działania CSR-owe oraz eventy dedykowane najmłodszemu gronu klientów, które pozwolą jeszcze bardziej utrwalić rodzinny wizerunek NoVa Park.

