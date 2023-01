„Daj swoim butom drugie życie” – to akcja w ramach której CCC zachęca do ich odpowiedzialnego zagospodarowania, w trosce o planetę.

Do tej pory firma zebrała ponad 80 tysięcy par butów, z których większość po segregacji i dezynfekcji trafiła na rzecz wsparcia potrzebujących.

Specjalne pojemniki dostępne są już we wszystkich sklepach CCC w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych.

Firma stale poszerza zasięg akcji o kolejne lokalizacje.

Poprzez akcję CCC promuje odpowiedzialność względem produktów oraz zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Akcja “Daj swoim butom drugie życie” wystartowała w ramach pilotażu w 2020 roku. Jej zasięg był stale rozszerzany, a dziś pojemniki dostępne są już we wszystkich sklepach CCC w Polsce oraz w wybranych salonach w Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii.

Daj Swoim Butom Drugie Życie.

Zbiórka stale wprowadzana jest do następnych lokalizacji, w tym planowane jest jej uruchomienie na kolejnych rynkach zagranicznych. Co więcej, osoby, które chcą wesprzeć innych i przyczynić się do minimalizowania ilości odpadów, mogą od tego roku oddawać obuwie także przez Paczkomat InPost w ramach akcji EKOzwroty. CCC jest jej wyłącznym partnerem obuwniczym.

Gospodarka obiegu zamkniętego, zwana inaczej gospodarką cyrkularną, dąży do maksymalizacji wykorzystania surowców i zmniejszenia ilości odpadów. Właśnie takie są założenia akcji „Daj swoim butom drugie życie”. CCC zbiera używane obuwie dowolnych marek, w każdym rozmiarze i fasonie. Nadające się do dalszego użytkowania obuwie zostaje poddane dezynfekcji a następnie jest przekazywane potrzebującym. Pozostałe pary trafiają natomiast do bezpiecznej utylizacji. Spółka dąży do zamknięcia obiegu i racjonalnego wykorzystywania zasobów, w trosce o środowisko - zgodnie ze strategią biznesową GO.25, której jednym z filarów jest zrównoważony rozwój.

