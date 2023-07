Przed głównym wejściem do Galerii Młociny zbudowany został Statek do Młocin, który z pewnością nie tylko pobudzi wyobraźnię i kreatywność najmłodszych ale także dostarczy im wielu powodów do radości.

Statek do Młocin – najnowsza atrakcja w ofercie warszawskiej Galerii Młociny – to prawdziwe morze zabawy dla dzieci w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników nowy plac zabaw został wykonany z atestowanych, ekologicznych materiałów.

Oprócz tego klienci Galerii Młociny oraz ich pociechy mogą korzystać z innych atrakcji, jak m.in.: boisko do koszykówki 3x3, trampolina znajdująca się na tarasie Galerii, flippery i shuffleboardy, zajęcia sportowe z klubem Hutnik Warszawa, joga czy niedzielne warsztaty dla najmłodszych. Nowy plac zabaw to nie tylko ścianka wspinaczkowa, drabinki i ślizgawki, ale także: moduły obrotowe, gra OXO (kółko i krzyżyk) oraz tablice edukacyjne, wspomagające naukę podstawowych słów w języku angielskim, podstaw języka migowego czy alfabetu Braille'a. Statek rozwija nie tylko umiejętności motoryczne najmłodszych, ale też poznawcze: stymuluje zmysł wzroku, uczy podejmowania decyzji, kontroli własnej energii oraz kształtuje koncentrację uwagi, pozwala na zabawę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod okiem rodziców i opiekunów. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort najmłodszych użytkowników, do wykonania całej instalacji wykorzystano ekologiczne, atestowane materiały. W sportowym duchu W czasie wakacji Galeria Młociny zaprasza również na otwarte zajęcia sportowe z koszykówki 3x3 (czwartki 14:00-17:00) organizowane na placu przed budynkiem we współpracy z klubem Hutnik Warszawa. Na zielonym dachu Galerii odbywają się też cyklicznie zajęcia jogi i fitness. Oprócz tego znajdziemy tam popularną zarówno wśród dzieci, jaki i dorosłych, pokaźnych rozmiarów trampolinę. Poszukujący rozrywki pod dachem także znajdą coś dla siebie. Na poziom +2 zaprasza Hala Hutnik, oferująca nie tylko szeroką ofertę gastronomiczną, ale też rozrywkę dla aktywnych, w tym m.in. zyskujące na popularności shuffleboardy. Galeria w swojej ofercie dba również o gości głodnych kultury: oferuje szeroki repertuar Multikina znajdującego się w budynku, występy teatralne organizowane dwa razy w miesiącu oraz regularnie organizowane koncerty na parkiecie Hali. Twórcze warsztaty dla najmłodszych W Galerii Młociny znajdziemy wiele możliwości nauki przez zabawę, a to dzięki organizowanym cyklicznie warsztatom tematycznym. Małych miłośników gotowania centrum zachęca do udziału w warsztatach kulinarnych, które dzięki współpracy z restauracją Pesto odbywają się w każdy wtorek. Z kolei całe rodziny mogą spędzić wspólnie czas na kreatywnych warsztatach z Fundacją Jestem Mamą, które odbywają się w każdą niedzielę. Na najmłodszych czekają: nauka zaplatania letnich warkoczyków, malowanie twarzy i tatuaże. Tego typu cykliczne spotkania to doskonała okazja dla maluchów do odkrywania nowych pasji, rozwijania umiejętności, a także poznawania nowych przyjaciół. Warto śledzić kanały społecznościowe Galerii Młociny, gdzie znajdują się aktualne informacje o odbywających się regularnie eventach.

