W centrum handlowym VIVO Stalowa Wola nowe emocje i nagrody dla klientów zapewni Crazy Tickets - salon gier.

Rozrywka w podkarpackim mieście osiągnęła nowy wymiar.

W VIVO Stalowa Wola pojawił się nowy Crazy Tickets.

Tuż przy strefie food court w VIVO Stalowa Wola pojawiło się nowe miejsce. Klienci znajdą tam rozrywkę i zabawę od Crazy Tickets - salon gier. Goście nowego miejsca mogą spodziewać upominków za grę.

VIVO należy do Immofinanz. Centra handlowe VIVO! znajdują się w lokalizacjach o zasięgu co najmniej 200 tys. mieszkańców. W Polsce są dostępne VIVO Krosno, Piła, Lublin i Stalowa Wola. Obiekt VIVO działa w Stalowej Woli działa od 2015 roku 4F, Apart, Big Star, Bytom,C&A, CCC, Cropp, Empik i Deichmann.

Crazy Ticket to centrum rozrywki. Salon oferuje szeroki wybór gier, od klasycznych do najnowocześniejszych tytułów.

