Hej Słodka - to nowy punkt z bubble tea w Galerii Rumia. Centrum zapowiada, że niedługo zdradzi datę otwarcia.

Oferta gastronomiczna rośnie w Galerii Rumia

Nowy lokal będzie oferował tajwański napój bubble tea.

Galeria Rumia zapowiada w mediach społecznościowych, że szykuje nowe otwarcie. Grono najemców centrum zasili kawiarnia Hej Słodka z tajwańskim napojem bubble tea.

Galeria Rumia to obiekt w samym sercu miasta Rumia, zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu – dogodnym zarówno dla podróżujących samochodem, jak i komunikacją miejską. Powierzchnia najmu to ponad 16,8 tys. mkw. Do dyspozycji klientów jest przestronny, zadaszony parking, który pomieści 460 samochodów.

Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, przeznaczonych na sklepy oraz punkty usługowe. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Sinasay, Maxi Zoo, Action, Dealz, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.

