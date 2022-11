Dziś debiutuje trzeci sklep sieci Hebe w Zielonej Górze. Specjalne rabaty na dzień otwarcia klienci mogą odbierać w nowej drogerii w Galerii Pod Topolami.

Trzecia drogeria pod marką Hebe w Zielonej Górze.

Drogeria położona jest w Galerii Pod Topolami.

Na dzień otwarcia sklepu sieć przygotowała moc ofert specjalnych.

Tylko w piątek 4 listopada, na klientów czekają okazje i rabaty.

Z okazji otwarcia najnowszego sklepu Hebe, klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Twoje ulubione marki makijażowe do -40 proc”. Druga to „Pielęgnacja naturalna do -50 proc.".

Otwarcie nowego sklepu Hebe w Zielonej Górze pozwala skorzystać z „Cenowego szaleństwa” i „Promocji na otwarcie”.

Dzięki tym akcjom wiele produktów do pielęgnacji i higieny osobistej można kupić do 50 proc. taniej.

Oferta promocyjna obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Galerii Pod Topolami przy ul. Pod Topolami 4 w Zielonej Górze. Ceny obowiązują w dniach od 4 do 8 listopada 2022 roku, lub do wyczerpania zapasów.

Piątek 4 listopada 2022 jest też dla klientów wyjątkowy. Zakupy za min. 70 zł z kartą My Hebe generują rabat w wysokości 10 zł.

Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Galerii Pod Topolami tylko w dniu 4 listopada 2022 roku.

Hebe w Galerii Pod Topolami przy ul. Pod Topolami 4 w Zielonej Górze otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-20:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-18:00.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl