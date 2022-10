W warszawskim FACTORY Ursus otwarty został jeden z największych w Polsce salonów outletowych marki adidas. Sklep przeszedł gruntowną przebudowę.

W warszawskim FACTORY Ursus, zarządzanym przez NEINVER, otwarty został jeden z największych w Polsce salonów outletowych marki adidas.

Sklep zwiększył powierzchnię do 837 mkw. i przeszedł gruntowną przebudowę oraz zmianę aranżacji wnętrz.

adidas w FACTORY Ursus to jedna z najpopularniejszych marek sportowych w bogatej ofercie tego segmentu, dostępnej w warszawskim centrum outlet. Sklep był obecny w pasażach FACTORY od wielu lat, jednak w ostatnim czasie zyskał dodatkowe ponad 300 mkw.

Rozwój oferty adidas w outlecie FACTORY to bardzo dobra wiadomość dla klientów FACTORY Ursus, ceniących sportowe aktywności i modny styl ubierania. Znaczące zwiększenie powierzchni sklepu pokazuje potencjał zakupowy i biznesowy FACTORY Ursus, będącego wyjątkowym miejscem na handlowej mapie stolicy, z poziomem najmu sięgającym dzisiaj 99 procent – mówi Piotr Rębacz, dyrektor outletu FACTORY Ursus w NEINVER.

Oferta outletowa adidas zawiera unikalny zestaw produktów – od ubrań, butów i akcesoriów do uprawiania sportu, po propozycję dla osób ceniących mniej formalny styl ubierania. Klienci znajdą tam również poszerzony asortyment obuwia sportowego Running, Football i Outdoor oraz odzież linii Originals i Sportswear.

Sklep zyskał nowoczesną, przestronną aranżację wnętrz zgodną z najnowszym konceptem. Przestrzeń zakupów uzupełnia Strefa Chillout, której motywem przewodnim stała się piłka nożna. To miejsce dla osób, chcących odpocząć i zrelaksować się podczas zakupów, pozostając jednak w energetycznym, sportowym nastroju spod znaku adidas. Zadbano również o inkluzywne manekiny, by zgodnie z filozofią marki, podkreślać równość w sporcie.

adidas, podobnie jak NEINVER, zarządca outletów FACTORY w Polsce, wiele uwagi poświęca kwestiom zrównoważonego rozwoju, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w outletowym sklepie w FACTORY Ursus.

Outlet adidas w Factory Ursus to miejsce zwracające uwagę na kluczowy obszar działań marki adidas, jakim jest zrównoważony rozwój, gdzie jeden z elementów zakłada zastąpienie poliestru pierwotnego poliestrem z recyklingu do 2024 roku wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Działania firmy w tym obszarze zostały przedstawione zarówno w wystroju przymierzalni, jak i ukazane w witrynie sklepu.

