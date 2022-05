Nowa forma płatności w Biedronce. Za zakupy zapłacimy w aplikacji

W Biedronce można już płacić telefonem, zegarkiem i tradycyjnym BLIK.

Biedronka zapowiada, że w aplikacji cała procedura zostanie uproszczona.

Płatność BLIK w Biedronce możemy realizować już dzisiaj. Jednak jest to znacznie dłuższy proces, bo technologia została wymyślona jako bezpieczny sposób akceptowania płatności w internecie. Dlatego nawet, jeśli płacimy przy sklepowym terminalu, procedura jest zawsze taka sama: najpierw trzeba pobrać kod w aplikacji bankowej, potem wpisać kod BLIK w terminalu, a na koniec zaakceptować płatność w telefonie.

Nowa usługa w Moja Biedronka to kolejny sposób dyskontu, by przed sezonem letnich wyjazdów wzmocnić lojalność klientów. Ta oferta ma zwiększyć liczbę klientów o grupę tych już przekonanych do bezpiecznych płatności BLIKiem.