Nowa Górna podsumowuje rok działania na rzecz lokalnej społeczności

Punkt Lokalnych Inicjatyw Społecznych, Nowa Górna, fot. Newbridge Poland









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 27 lut 2020 12:24

Projekt Nowej Górnej na rzecz lokalnej społeczności działa już rok 10. edycji akcji we współpracy z lokalnymi organizacjami pożytku publicznego, które zaktywizowały mieszkańców do działania i pokazały potencjał otoczenia. To dotychczasowy bilans projektu Punkt Lokalnych Inicjatyw Społecznych, który od przeszło roku działa w Nowej Górnej w Łodzi.