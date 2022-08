Nowa Górna ze zdrową propozycją dla zwierzaków

Centrum handlowe Nowa Górna po raz kolejny w tym roku rozszerza swój asortyment.

Już niebawem w ofercie łódzkiego obiektu pojawi się Zwierzogród, czyli sklep ze zdrową, ekologiczną żywnością dla zwierząt.

Otwarcie nowego lokalu zaplanowano na sierpień br.

Nowa Górna to centrum handlowe, które od dawna jest otwarte na wizyty klientów z czworonogami. Już niebawem w obiekcie pojawi się unikalne na mapie Łodzi miejsce, w którym będzie można zrobić wszystkie niezbędne zakupy m.in. dla psa i kota, a przy okazji także poradzić się fachowców. Do grona najemców Nowej Górnej dołączy marka Zwierzogród.

– Realizując naszą strategię leasingową od dłuższego czasu zabiegaliśmy o wprowadzenie do Centrum Nowa Górna sklepu dla zwierząt, który będzie odpowiadał oczekiwaniom naszych klientów, a także miał świeże spojrzenie na ofertę tego typu. Postawiliśmy na młodą i lokalną markę, która razem z nami chce się rozwijać na łódzkim rynku – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Newbridge.

– Zwierzogród to ciekawy koncept handlowy, u podstaw którego leży interesująca filozofia, pasja i miłość do zwierząt, ale także ekologia i świadome podejście m.in. do żywienia i pielęgnacji pupila. Liczymy, że ciekawa formuła sklepu, ale także jego zróżnicowany asortyment sprawią, że Zwierzogród szybko stanie się ulubioną destynacją m.in. kociarzy i psiarzy – dodaje.

Potencjał jest ogromny. Jak informuje najemca, w ofercie sklepu będzie można znaleźć asortyment, który został starannie wyselekcjonowany w oparciu o wiedzę dietetyczną i weterynaryjną. W Zwierzogrodzie dostępne będą m.in. karmy mokre i suche, przysmaki, suplementy, a także akcesoria dla psów i kotów. Na miejscu będzie można także zasięgnąć porady dotyczącej m.in. diety dedykowanej danemu zwierzęciu czy naturalnej suplementacji.

– Jesteśmy jednym z niewielu sklepów w Polsce, który ma w ofercie zdrową, ekologiczną żywność oraz naturalne artykuły codziennego użytku dla zwierząt. Uciekamy od chemicznych dodatków żywieniowych, świadomie podchodząc do kwestii bytowej naszych zwierząt. Dbamy o ich dobrostan bez używania zbędnych medykamentów. Uważamy, że w naturze jest absolutnie wszystko czego potrzebujemy my i nasze zwierzaki – mówi Katarzyna Rawicka, właścicielka Zwierzogrodu.

– Cieszymy się, że z tego typu ofertą zagościmy teraz w Nowej Górnej. Otwarcie lokalu w tym obiekcie to dla nas duże wydarzenie i kolejny ważny krok w rozwoju marki. Dzięki niemu będziemy mogli działać nie tylko w rozpoznawalnym w Łodzi miejscu, ale przede wszystkim blisko naszych klientów, a do tego w przestrzeni przyjaznej czworonogom. Zapewni to mieszkańcom dzielnicy Górna dostęp do wartościowych produktów dla ich podopiecznych. – dodaje.