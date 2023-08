IKEA stale rozwija i inwestuje w usługi stacjonarne, dlatego 1 sierpnia br. w warszawskim Centrum Handlowym Wola Park otworzyła Studio planowania i zamówień.

IKEA stawia kolejny krok, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i inspirować do lepszego życia na co dzień.

Studio planowania i zamówień IKEA w Centrum Handlowym Wola Park to przyjazna przestrzeń.

Doświadczeni projektanci pomogą tu w realizacji pomysłów, wyborze odpowiednich rozwiązań dla domu oraz złożeniu i finalizacji zamówienia.

Dziś i w przyszłości, odpowiedzią na wciąż rosnące wymagania klientów będzie umożliwienie im wyboru najwygodniejszego miejsca i sposobu zakupów. IKEA realizuje te potrzeby między innymi poprzez omnikanałowość, a stoi za tym chęć pomocy, w jak najlepszym urządzaniu domowej przestrzeni. Dlatego firma rozwija nowe usługi, takie jak możliwość zdalnego planowania, realizowana zarówno przez pracowników sklepów, jak i za pośrednictwem Domolinii, czyli Zdalnego Miejsca Spotkań z Klientami.

IKEA Wola Park. Fot. Mat. pras.

Dotychczasowe Studio planowania w CH Wola Park teraz powróciło w nowej odsłonie jako Studio planowania i zamówień IKEA. To ok 250 mkw. powiększonej i tym samym największej ze wszystkich 8 studiów w Polsce, odnowionej powierzchni, gdzie można obejrzeć jeszcze więcej inspiracji. Zostały zaprezentowane nowe, różnorodne i funkcjonalne rozwiązania przykładowych aranżacji mebli kuchennych z serii METOD i systemu do zabudowy szaf PAX. Inspiracje oraz pomysły można czerpać także z dostępnych wzorników blatów, frontów i uchwytów oraz akcesoriów do wyposażenia kuchni i szaf, co pozwoli klientom na jeszcze większy wybór i możliwość doboru spersonalizowanych rozwiązań.

Klienci mogą umówić się na bezpośrednią konsultację z projektantem poprzez stronę IKEA.pl, dzwoniąc na Domolinię (22 275 00 00) lub bezpośrednio w Studio.

IKEA. Fot. Mat. pras.

- W naszej codziennej pracy dążymy przede wszystkim do poszukiwania rozwiązań, które sprawią, że życie naszych klientów będzie łatwiejsze. Ta wartość towarzyszyła nam również wtedy, kiedy zdecydowaliśmy się na przebudowę dotychczasowego Studia Planowania i Punktu Odbioru Zamówień IKEA w Centrum Handlowym Wola Park. Nowo otwarte studio to zupełnie nowy format. Różnice z pewnością zauważą też nasi stali klienci, którym od lat towarzyszymy podczas projektowania ich wymarzonych wnętrz mieszkań i domów. Studio to przede wszystkim nasza odpowiedź na potrzeby kupujących, którzy na miejscu chcą mieć dostęp do szerokiej gamy produktów i rozwiązań, inspirować się nimi oraz mieć zapewnioną fachową pomoc oraz doradztwo projektantów IKEA – mówi Michał Kowalczyk, Kierownik Studia planowania i zamówień IKEA w Centrum Handlowym Wola Park.

IKEA Wola Park. Fot. Mat. pras.

Celem IKEA jest ułatwianie jak największej liczbie kupujących dostępu do usług planowania oraz zamawiana. Dzięki przystępnym cenom, a także profesjonalnym i zaangażowanym projektantom, współtworzone wraz z klientami projekty m.in. kuchni, sypialni czy garderoby, pomogą spełnić ich marzenia o lepszej przestrzeni w domu.

- Cieszymy się, że w Centrum Handlowym Wola Park otwarto odnowiony punkt Studia Planowania i Zamówień IKEA. Inwestycja w lokal znajdujący się w naszym kompleksie handlowym jest dowodem na to, że globalna marka, jaką jest IKEA, widzi u nas duży potencjał. Dzielnice Wola i Bemowo od kilku lat bardzo dynamicznie się rozwijają, a wraz z nową infrastrukturą budowlaną i komunikacyjną, odwiedza nas coraz więcej klientów. Obserwujemy wzrost odwiedzających na poziomie 21 proc. w skali roku, zwłaszcza po otwarciu nowej stacji metra – mówi Emilia Szkudlarek, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park. - W naszym centrum nieustannie rozwijamy ofertę i staramy się dostosować do zmieniających potrzeb i oczekiwań klientów. Dlatego nie zatrzymujemy się i będziemy nadal ambitnie realizować naszą misję tworzenia przyjaznego miejsca spotkań – dodaje.

IKEA Wola Park. Fot. Mat. pras.

Studia Planowania IKEA, które marka wprowadziła w ramach testu jesienią 2021 roku, okazały się być odpowiedzią na potrzeby klientów związane z planowaniem i wyposażeniem wnętrz, dlatego firma zdecydowała się na wprowadzenie konceptu na stałe do portfolio swoich usług pod nazwą Studio planowania i zamówień IKEA. Studia to miejsca, w których IKEA wraz z projektantami marki oferuje klientom wsparcie w planowaniu ich wymarzonych, domowych przestrzeni. Klienci otrzymują w nich wiedzę i inspirację na temat wyposażenia wnętrz, a wszystko w przystępnej cenie i w łatwo dostępnych lokalizacjach.

- Naszym celem jest nieustanne zwiększanie dostępności IKEA dla naszych klientów. Jednym ze sposobów jest dalszy rozwój środowiska omnikanałowego. Wprowadzamy nowe formaty, ale jednocześnie inwestujemy w nasze sklepy i dotychczasowe miejsca spotkań z klientami. Przykładem jest obecnie realizowana przebudowa hali targowej w naszym sklepie na warszawskim Targówku. Rozwijamy także nasze kanały cyfrowe, takie jak strona www, Aplikacja Mobilna IKEA, czy nowe usługi zdalne. Inwestujemy w nową infrastrukturę logistyczno-magazynową, by zwiększać dostępność naszej oferty dla klientów w całym kraju. Równocześnie zdajemy sobie sprawę, jak ważny dla klientów jest bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami oraz możliwość korzystania z ich doświadczenia oraz obszernej wiedzy w zakresie urządzania wnętrz. Tym bardziej cieszymy się, że oddajmy Państwu wyjątkowe miejsce na mapie IKEA – mówi Małgorzata Bochenek, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Transformacji w IKEA Retail w Polsce. Idodaje – Chcemy być bliżej ludzi, zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów, dlatego szanse naszego rozwoju widzimy w omnikanałowości, przystępnych cenach oraz pracownikach, którzy są sercem biznesu IKEA.

