Takiego centrum dentystycznego nie stworzyła jeszcze żadna sieć w Polsce. W Elektrowni Powiśle uruchomiono pierwsze w kraju Centrum Metamorfoz. Stoi za nim Medicover Stomatologia.

W Elektrowni Powiśle otwarto właśnie należące do sieci Centrum Metamorfoz.

To pierwsze tego typu miejsce w Polsce, które działa pod szyldem lidera rynku dentystycznego.

Lokalizacja, podobnie jak pozostałe otwierane w ostatnich 2 latach, stworzona została w autorskim koncepcie marki – „Rytuale Uśmiechu”.

Ulokowane na Powiślu centrum jest 19. w Polsce, które powstało w tym formacie, a zarazem 7. w stolicy. Inne zlokalizowane są m.in. w Fabryce Norblina, na placu Konstytucji czy w biurowcu Spark. W Warszawie działa też jedyne w kraju Centrum Ortodoncji Nakładkowej, stworzone we współpracy z Invisalign.

Od istniejących lokalizacji w całym kraju, najnowszą inwestycję odróżnia jednak ścisła specjalizacja. W Centrum Metamorfoz pacjenci będą mogli poddać swój uśmiech korekcie estetycznej lub odbudować uzębienie z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć współczesnej chirurgii stomatologicznej i implanto-protetyki – informuje Medicover Stomatologia.

Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się nie tylko na korekty protetyczne i ortodontyczne uzębienia, ale także na pełną rekonstrukcję uśmiechu, inwestując w leczenie implantoprotetyczne. Na rynku rodzi się więc ogromna potrzeba tworzenia miejsc, w których pacjent będzie mógł liczyć na tego typu złożone i wielospecjalistyczne leczenie – zauważa Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Otwarte właśnie Centrum Metamorfoz jest pierwszą rynkową odpowiedzią sieci na ten trend konsumencki, który zdominuje stomatologię w najbliższych latach, a który dostrzegamy zarówno wśród osób po pięćdziesiątce, tradycyjnych pacjentów implantoprotetycznych, jak i wśród osób młodych czy trzydziesto-, czterdziestolatków, którzy traktują zdrowy uśmiech jako część wellbeingu i holistycznego podejścia do zdrowia.

Zjawisko to widać w badaniach konsumenckich ARC Rynek i Opinia dla Medicover Stomatologia. Aż 28 proc. Polaków w wieku od 24 do 40 lat rozważa, by w niedalekiej przyszłości poddać swoje zęby korekcie. Także wśród osób mających od 18 do 24 lat, a więc przedstawicieli coraz aktywniejszego na rynku dentystycznym „pokolenia Z”, co piąty ankietowany skłonny byłby zainwestować w zmianę wyglądu swoich zębów przy pomocy rozwiązań protetycznych.

Jak zapewniają twórcy, w nowej lokalizacji pacjenci będą mogli skorzystać z wielowymiarowego i interdyscyplinarnego leczenia, opartego m.in. na chirurgii stomatologicznej, implantologii i protetyce. W Centrum Metamorfoz będzie można m.in. poprawić estetykę zębów pełnoceramicznymi licówkami czy bondingiem, wymienić korony zębowe, poddać się plastyce dziąseł czy odbudowie uzębienia za pomocą implantów, w tym w oparciu o metodę All-on-X.

To pierwsze w naszej sieci centrum „Rytuału Uśmiechu”, które tak mocno specjalizować będzie się w skomplikowanych procedurach estetycznych i rekonstrukcyjnych. Pomoc znajdą tu zarówno pacjenci borykający się z rozległymi brakami zębowymi, wymagający interwencji chirurga i implantologa, jak również osoby, które chcą odmienić wygląd zębów, korzystając z możliwości, jakie daje nowoczesna protetyka czy ortodoncja – opisuje dyrektor zarządzająca.

Samo leczenie w Centrum Metamorfoz odbywa się na powierzchni 676 m kw. W Elektrowni Powiśle do dyspozycji pacjentów jest aż 11 gabinetów, w których przyjmują doświadczeni dentyści ze wszystkich najważniejszych dziedzin stomatologii: od chirurgii stomatologicznej, implantologii, protetyki, przez ortodoncję, endodoncję, po leczenie zachowawcze. Na miejscu przyjmuje też fizjoterapeuta stomatologiczny, wspierający m.in. rehabilitację pozabiegową oraz logopeda.

Oprócz gabinetów i przypominającej kawiarnię poczekalni w przestrzeni centrum można znaleźć też photo room, czyli specjalny pokój fotograficzny, w którym dokumentuje się postępy leczenia i kolejne etapy metamorfozy, a także pokój wybudzeń, z którego korzystać mogą m.in. pacjenci po trudniejszych zabiegach w narkozie. Centrum wyposażone jest także we własną pracownię diagnostyki obrazowej z RTG i tomografem komputerowym.

Pod względem medycznym całe centrum zostało przystosowane do komfortowego i bezbolesnego leczenia nawet bardzo złożonych przypadków związanych z metamorfozą uśmiechu. Umożliwia to zarówno interdyscyplinarny zespół lekarzy, jak i przygotowane zaplecze technologiczne, oparte na najnowszych osiągnięciach stomatologii cyfrowej ze skanerami 3D, tomografem oraz mikroskopami do leczenia endodontycznego – mówi Wioletta Januszczyk.

Dla Medicover Stomatologia najnowsze otwarcie to ważny krok w ekspansji. 2022 rok sieć zakończyła z ponad 740 fotelami, podwajając ich liczbę w tym czasie.

Rozwijając sieć stale przyglądamy się rynkowi, temu jak ewoluuje, jak również potrzebom pacjenta, które napędzają te zmiany. Wypadkową tego są kolejne odważne i pionierskie inwestycje Medicover Stomatologia, wyznaczające standardy dla polskiego rynku dentystycznego. Nowa lokalizacja jest tego najlepszym przykładem – informuje Wioletta Januszczyk.

Liderem medycznym Centrum Metamorfoz został chirurg implantolog lek. dent. Piotr Gutowski. Zdaniem stomatologa, takie miejsca są dziś potrzebne. – Polacy coraz częściej i chętniej poddają się metamorfozom. Motywy takich zmian najczęściej są zdrowotne, ale nie tylko. Wiele osób dzięki korektom uzębienia nabiera większej pewności siebie, rozwija karierę zawodową, czując się pewniej ze swoim uśmiechem, ale także nawiązuje nowe relacje, w czym estetyczny wygląd zębów pomaga. Pod tym względem nowe miejsce spełnia znacznie większą rolę – mówi.

