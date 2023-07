Wystartowała druga odsłona nowej kampanii wizerunkowej Centrum Handlowego Bonarka, która wprowadza nowy limitowany produkt - O!Rześki. To letni napój – ekstrakt emocji towarzyszących zakupom.

W zeszłym roku była słynna już akcja, w której haker Dawid przejął facebookowy profil centrum handlowego Bonarka, po czym po angielsku zniknął.

W nowej odsłonie kampanii, wynajęty przez Bonarkę detektyw wyruszył na jego poszukiwania.

W sercu storytellingowej koncepcji emocje związane z miłością, namiętnością, orzeźwiającą mocą, a wszystko w kontekście letnich wyprzedaży.

Napój O!Rześki – najnowszy produkt Bonarki jest ekstraktem emocji towarzyszących nam podczas letnich wyprzedaży. To bąbelkujący ekstrakt rabatów, orzeźwiający smak okazji, z nutą mięty do niskich cen.

Zakupy są swego rodzaju namiętnością, dlatego takie uczucia jak miłość, pragnienie, poszukiwanie szans stały się punktem wyjścia do stworzenia opowieści w różnych kanałach. Konwencją narracji w działaniach na facebookowym profilu Bonarki oraz kontekstowych działaniach PR stały anonse matrymonialne - zbudowane w dobrym stylu z przełomu XIX i XX wieku, podane we współczesnej formie i języku.

Po słynnej już akcji, w której haker Dawid przejął facebookowy profil centrum handlowego Bonarka, po czym po angielsku zniknął – w nowej odsłonie kampanii, wynajęty przez Bonarkę detektyw wyruszył na jego poszukiwania. Finał poszukiwań dał zaskakujące rozwiązanie. Okazało się, że powodem jego zniknięcia była ... dziewczyna. Zapowiedź nowej akcji na profilach społecznościowych Bonarki w połączeniu z ogłoszeniami matrymonialnymi introwertyka i ekstrawertyka, wyposażonych w charakterystyczne dla ich osobowości akcesoria, obserwowało… Zasięg akcji wyniósł….

Fazie teasingu towarzyszyła również akcja wykorzystująca naklejki NFC rozmieszczone na terenie Bonarki, które przenosiły do landing page imitującego serwis randkowy, z możliwością wykonania randkowego psychotestu oraz sprawdzenia horoskopu (https://madeinbonarka.pl/).

- Może nie grzeszę śmiałością do kobiet, jednak znajomością literatury iberoamerykańskiej mógłbym zarumienić niejednego wykładowcę. Skoro o wypiekach mowa, to ciasto z kruszonką jest moją specjalnością. Co powiesz na wspólny brunch? Zmywam! Napisz, co upichcić, a ja się odezwę!”, „Lubię spacery i grać w grę. Mam czas i giga możliwości. Szukam kogoś, by wyjść z RAM i poczuć się Freshcie sobą. Wbijajcie na Fejsa, ziomki” czy „Kocham literaturę iberoamerykańską, zapach mchu o poranku i wyciskanie soków z malin. Szukam wrażliwej duży, która nie da ciała w towarzystwie. Piszcie do mnie. Foty na priv – to przykłady ogłoszeń, które pojawiają się w nowej odsłonie kampanii Bonarki.

Punktem wyjścia dla koncepcji ogłoszeń matrymonialnych zapowiadających kampanię stały się ogłoszenia, które cyklicznie publikowano w drugiej połowie XIX wieku w rubrykach lokalnej prasy codziennej. Z uwagi na zwięzłą formę, były one bardzo rzeczowe. Podkreślające nie tylko zalety kandydata, jego status materialny, ale i dokładnie opisujące kogo poszukuje na partnera/kę i jakie musi taka osoba spełniać warunki. „Poważne. Młody człowiek lat 25, zamożny obywatel ziemski. Dla braku odpowiednich stosunków w Krakowie, pragnie nawiązać poważną korespondencję w celach matrymonialnych z młodą osobą do lat 20, ze średnim wykształceniem i posiadającą fortunę w gotówce”. Dziś taki anons matrymonialny potraktowano by zapewne jako bezczelny, a autora jako zarozumiałego aroganta. Jednak sama koncepcja ogłoszeń wykorzystana jako punkt wyjścia do mówienia o emocjach i relacjach – jest ponadczasowa.

W najnowszej kampanii, Dawid Ogrodnik brand hero Bonarki, wciela się w bohaterów o różnych stylach i osobowościach – często nieoczywistych i wbrew stereotypom. Tym samym podkreślamy, że drzemią w nas różne emocje, a nasza osobowość może być wielowymiarowa – mówi Katarzyna Kasprzak, marketing manager CH Bonarka. Radość, orzeźwienie, relaks, zabawa, ale także wykorzystywanie szans, to emocje wokół których obraca się najnowsza kampania – wszystkie zawarte w najnowszym produkcie Made in Bonarka – dodaje Katarzyna Kasprzak.

- O! Rześki to reklama kontekstowa. Gra konwencji i twistów słownych. Prowokująca i parafrazująca język uczuć. Próbująca nadać inny styl narracji w klasycznej reklamie komercyjnej – dodaje Łukasz Mikoda copywriter z Firmy Reklamowej Kuc.

W dalszej produktowej odsłonie kampanii przedmiotem ogłoszeń stają się okazje zakupowe. Sukienki, torebki, buty i inne produkty prezentowane są w stylistyce tego rodzaju ogłoszeń. „Wysoka, elegancka, dobrze skrojona, szuka kogoś w celu wspólnego przymierzenia i stylizowania się po godzinach. Mile widziane gustowne dodatki i subtelne akcesoria. Gabi Taliowana”.

Dynamicznie zmienia się styl życia w tym także nasze nawyki zakupowe. Rosną oczekiwania klientów dotyczące wygody robienia zakupów oraz towarzyszących im wrażeń i emocji. Długofalowa kampania Bonarki wpisuje się w potrzeby klienta podkreślając, że jest fabryką zakupowych emocji, sprzedawcą wrażeń, producentem najlepszego i unikalnego doświadczenia zakupowego oferowanego na rynku.

W najnowszej odsłonie kampanii kreacje stylizowane są na Baywatch – Słoneczny patrol w połączeniu ze stylistyką ogłoszeń matrymonialnych. Nowatorskie kreacje zostaną wykorzystane w kanałach digital wykorzystując m.in. multimedialne formaty, social media (FB, IG, YT, Tik Tok), Google Display, Mobile, Remarketing, w tradycyjnych mediach (radio, OOH, DOOH, tranzyt, kino) oraz na wewnętrznych nośnikach Bonarki w tym na lustrach interaktywnych.

Kampanii towarzyszy dedykowany landing page – https://madeinbonarka.pl/, który nie tylko zdradza kulisy kampanii, ale jest również letnim poradnikiem na temat poszukiwania okazji do zakochania się, do znalezienia drugiej połówki czy kompana do spędzania czasu.

Koncept kreatywny przygotowała Firma Reklamowa KUC, komunikację digital prowadzi agencja Ad Prime, działania w social media Well Done Marketing. Za działania public relations odpowiedzialna jest firma Core Values PR.

