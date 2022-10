„No i super, że nie macie czasu na zakupy” – bo zakupy zrobią się same i dojadą nawet w 15 minut! Nowa kampania Żabki Jush ruszyła na pierwszy rok działalności.

Kampanię Żabki Jush pod hasłem „No i super, że nie macie czasu na zakupy” można usłyszeć oraz zobaczyć zarówno online, jak i w przestrzeni miejskiej.

W jej ramach marka pokazuje, że czas to najważniejszy zasób jaki posiadamy. Dlatego wolne chwile powinniśmy spędzać w taki sposób, na jaki mamy ochotę.

Niekoniecznie na wizyty w hipermarkecie, ponieważ zakupy zrobią się same i dotrą już nawet w 15 minut od złożenia zamówienia.

Okazji do ich zrobienia będzie sporo, ponieważ z okazji urodzin Żabka Jush przecenia wybrane produkty aż o połowę.

W najnowszej kampanii Żabka Jush zachęca, żeby czerpać radość z każdej chwili życia, zamiast czekać na moment w przyszłości, w którym będzie można pozwolić sobie na odrobinę przyjemności. Dlatego w spocie zobaczymy osoby, które żmudne obowiązki zamieniły na wartościowe wspomnienia i w pełni korzystają z życia. Bez ograniczeń, utartych schematów, kompromisów. Bez względu na to czy załatwiasz sprawę za sprawą, spędzasz czas ze znajomymi, szalejesz w trakcie zabawy z dziećmi czy po prostu chcesz chwilę odsapnąć. Żabka Jush przekonuje, że jest to twój czas i twoja decyzja. No i super, że w tym wszystkim nie masz czasu na zakupy. Poświęć go na to, co ważne.

Coraz bardziej zaczynamy cenić własny czas, który jest naszym najcenniejszym, niepomnażalnym zasobem. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które pomogą nam w codziennych zadaniach. Chcemy pokazać naszym użytkownikom, że mogą przeznaczyć czas na coś innego niż obowiązki. Dajemy im trochę wolnego, żeby mogli być sobą. Żeby mogli się cieszyć, spędzać czas z bliskimi czy nawet nic nie robić – mówi Kamil Bąkowski, marketing & eCommerce director w Lite e-Commerce.

Kampania potrwa do końca listopada. Zobaczyć będą mogli ją mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Gdańska oraz internauci, we wszystkich miastach gdzie obecna jest usługa Żabka Jush. Działaniom w outdoorze oraz w sieci towarzyszyć będą spoty radiowe.

Za koncept kreatywny odpowiada agencja reklamowa PZL a zakupem mediów zajęła się agencja Zenith. Za reżyserię promocyjnego spotu odpowiada Zuza Krajewska, która również jest autorką zdjęć użytych w kampanii. Krajewska jest znana między innymi ze zdjęć dla prestiżowych magazynów mody, w tym dla polskiego Vogue’a. Wideo można zobaczyć pod tym adresem.

W urodzinowym tygodniu, który potrwa od 17 do 23 października, nie zabraknie okazji do skorzystania z oferty Żabki Jush. Promocja zacznie się już w poniedziałek. Do czwartku, każdego dnia, na wszystkich użytkowników czekać będą trzy artykuły, które będzie można zakupić o połowę taniej. Lite e-Commerce potroi pulę przecenionych produktów na piątek, sobotę oraz niedzielę. Dzięki temu klienci podczas każdego z weekendowych dni będą mieli możliwość kupna dziewięciu produktów w znacznie niższej cenie. W aplikacji użytkownicy znajdą dedykowany banner, który przekieruje ich do aktualnie przecenionych produktów. Akcja będzie promowana również za pośrednictwem kanałów społecznościowych usługi. Dlatego warto codziennie zaglądać w oba miejsca, żeby być na bieżąco z promocjami na dany dzień.

Będzie to nie tylko znakomita okazja do skorzystania z Żabki Jush i zajęcia się swoimi sprawami, ale także szansa na zaoszczędzenie pieniędzy. Ponieważ urodzinową ofertę będzie można łączyć z jesienną promocją Więcej pakujesz, więcej zyskujesz. Każda osoba, która zrobi zakupy poprzez aplikację za określoną kwotę, otrzyma rabat. Na klientów czeka po 5 kuponów rabatowych na 10, 15 albo 20 zł w zależności od wielkości koszyka (40, 55, albo 70 zł). Akcja Więcej pakujesz, więcej zyskujesz trwa do 31.10.2022.

Dodatkowo cały czas obowiązuje atrakcyjny próg darmowej dostawy, którą objęte jest każde zamówienie powyżej 35 zł.

Zakupy przez Żabkę Jush zostały docenione na Retail Trends 2022, gdzie Lite e-Commerce otrzymał statuetkę Market Roku 2022 w kategorii Najlepszy Start-up Handlowy. Jury wyróżniło spółkę za pokazanie, że solidny handlowy know-how, doskonałość logistyczna i przejrzysty interfejs to podstawa na rynku q-commerce. To nie jedyne wyróżnienie, które spotkało firmę od momentu uruchomienia usługi – 21 października ubiegłego roku.

Według najnowszego badania ASM Sales Force Agency, zakupy poprzez Żabkę Jush znalazły się na pierwszym miejscu wśród wszystkich operatorów oferujących ekspresowe zakupy online. Eksperci docenili Jusha między innymi za bardzo intuicyjną aplikację, szybkie terminy realizacji zamówień oraz bezproblemowy kontakt z obsługą klienta. Łącznie poddano analizie aż 11 elementów, które wpłynęły na końcowy wynik zestawienia.

Obecnie z aplikacji można korzystać w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Piasecznie. Dostawy są realizowane od 7:00 do 23:00, a w stolicy podczas weekendów nawet do 24:00. Tyczy się to również niedziel niehandlowych. Jush pozwala zrobić spóźnione zakupy na poniedziałek z dostawą pod same drzwi, nawet w niedzielę po 22:00.

